Boric firma convenio de recuperación de eje Alameda-Providencia: “Va a transformar significativamente no solamente lo que se ve en la tele”

Muy temprano la mañana de este lunes, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer el convenio que pondrá en marcha el proyecto de recuperación y transformación del eje Alameda-Providencia.

Boric explicó que “este lugar es muy simbólico para todos y todas quienes habitan esta ciudad, para quienes por mucho tiempo la veíamos por la tele, era extraño cuando uno estaba en regiones, en mi caso en Magallanes, preguntarse por qué cada vez que pasaba algo la gente se reunía tan masivamente acá”.

AHORA | Presidente @GabrielBoric participa en firma de convenio por proyecto Nueva Alameda Providencia. https://t.co/cob7lIG9fd — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 26, 2022

Indicó que este convenio “le va a dar vida a este eje Alameda-Providencia. Que no es solo Santiago y Providencia, es Santiago, es Estación Central, es Providencia y Lo Prado”.

El Mandatario explicó que “este proyecto va a transformar significativamente no solamente lo que se ve en la tele, no solamente la famosa Plaza Italia, no solamente Plaza Dignidad, es el eje Alameda desde Lo Prado hasta Providencia y lo estamos haciendo de forma participativa, con los vecinos, con los comerciantes”.

Nos sumamos con alegría al proyecto de mejoras de Alameda/Providencia y sumaremos participaciones de los vecinos para el éxito del mismo. Pero me habría gustado un compromiso de todos, para que nunca más, diferencias políticas, avalen o no condenen la destrucción de la ciudad. pic.twitter.com/mwiprx9bei — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 26, 2022

”El objetivo de este proyecto es crear juntos mejor calidad de vida, espacios públicos que sean más limpios, más iluminados, más seguros, que sabemos es la prioridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esta inversión, que es a gran escala, contempla además la renovación y mejoramiento de todo el nuevo Pajaritos y el parque Bueras que es la puerta de entrada a la región Metropolitana desde el litoral central, que ha sido tan esperado por los vecinos y vecinas de Lo Prado”, agregó.

Boric confirmó que “la idea es que este lugar se convierta en un espacio de encuentro ciudadano, que va a poner en el centro a los peatones, ya sin la rotonda clásica a la que hemos estado acostumbrados”.