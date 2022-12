Proponen alargar Festival de Viña del Mar para ayudar a afectados por incendio

El consejero regional Manuel Millones (independiente) sugirió agregar un día al Festival de Viña del Mar 2023 para que lo recaudado vaya en apoyo a las familias afectadas -280 de acuerdo al Gobierno- por el megaincendio forestal que se registró la semana pasada.

Según informó El Mercurio de Valparaíso, Millones señaló que “mi sugerencia es que toda esa recaudación vaya a la cuenta de libreta para la vivienda de aquellos que no tienen donde habitar”.

”Y en el caso de los propietarios, y que desean levantar allí mismos sus viviendas, bueno en esos casos los recursos se destinen a la autoconstrucción y también para el equipamiento del futuro inmueble”, agregó.

La fórmula para que Festival de Viña "se cuadre" con damnificados vía ⁦@ElfiltradorCl⁩ https://t.co/3CHh6wCOSz — Juan Luis (@Juan_Luis16) December 26, 2022

De todas formas, el core apuntó a que “las soluciones definitivas serán de largo aliento y si bien debe haber un solución vía de arriendos, no obstante, esa fórmula es más compleja de implementarla por la especulación de precios y el subsidio de arriendo que otorga el Estado para estos casos es bajo frente a los valores de mercado”.

Hubo distintas reacciones de parte de los concejales. Jorge Martínez, de la Unión Demócrata Independiente, se cuadró con la idea al señalar que el festival “debe contribuir para ir en ayuda de las familias damnificadas. Este es un evento que es un patrimonio cultural inmaterial de Viña del Mar, por lo tanto, no puede estar ajeno al dolor que tanto viñamarino está pasando y lo han perdido todo”.

”El planteamiento me parece bueno y creo que hay que analizarlo en la próxima reunión de Comisión del Festival”, agregó. Más reparos mostró su par Sandro Puebla, independiente con cupo del Partido Socialista: “Sin duda que en el próximo Festival la solidaridad con los vecinos de Viña va a estar presente, sin embargo, de ahí a generar modificaciones como la que me señala no lo veo factible sin que se caiga en improvisación”.

En tanto, Canal 13 y TVN indicaron al citado medio que es “difícil” concretar la idea debido a la falta de plazos.Recordemos que el evento volverá el 2023 después de dos años suspendido producto de la pandemia del covid-19 y se realizará entre el 19 y el 24 de febrero, desarrollándose en la Quinta Vergara al igual que siempre. Los animadores nuevamente serán Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

De momento, los artistas confirmados son Los Jaivas, Polimá Westcoast, Camilo, Paloma Mami, Maná, Nicki Nicole, Alejandro Fernández y Christina Aguilera.