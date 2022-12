“Quizá no conoce el lugar”: Neme y ministra Tohá protagonizan tenso momento al discutir por el estado actual de Santiago

Denso se puso el ambiente en “Mucho Gusto”, cuando José Antonio Neme conversó con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a la cual llamaron para hablar sobre el plan Alameda-Providencia, que modificará el principal eje de la región Metropolitana donde diariamente pasan 2 millones de personas.

La autoridad partió diciendo que uno de los grandes desafíos de este proyecto es paliar la desigualdad que existe en la misma Alameda. Esto porque a medida que uno se moviliza desde el oriente hacia el poniente, la realidad es muy diferente.

Pero ante eso planteamiento, Neme la interrumpió para decile lo siguiente: “discúlpeme, ministra, pero si bien el eje central no eran los Campos Elíseos, había un hotel 5 estrellas como el Crowne Plaza, que estaba en el corazón de Plaza Italia; estaba el Centro Arte Alameda; estaba el GAM, que todavía está, que era un centro cultural de nivel, está la Universidad Católica... perdón, pero yo no veo grandes diferencias en caminar desde Providencia hasta Santa Lucía”.

Tohá no se quedó callada y respondió diciéndole a Neme: “Perdone, pero quizá no conoce el lugar” , a lo que el animador respondió asegurando “lo conozco perfectamente, pero quizá tenemos visiones súper distintas respecto al 2019″.

Pero según consignó el portal Meganoticias, la ministra respondió a Neme diciendo que “lo que conozco es que desde Pajaritos a Plaza Italia hay 5 países distintos, de estándares muy distintos y limpieza muy distinta”.

“En los últimos dos años, ministra”, le dijo Neme a Tohá, quien respondió “no, no, no, no. Perdone, pero yo fui alcaldesa”.

“Sabemos que fue alcaldesa, y era muy agradable ir a Meiggs hace 10 años”, aseguró el animador de Mucho Gusto, siendo corregida por Tohá quien expresó, “no, no era muy agradable”.

“No sé qué es lo que sea agradable para usted. Para mí era muy agradable ir a Meiggs”, se defendió José Antonio, quien para finalizar el tenso momento dijo, “opinamos distinto, ministra”.