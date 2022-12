“Aún espero una respuesta que él prometió”: Nueva huelga de hambre de madre de bebé que necesita costosa medicina

“No es un berrinche, tampoco es un capricho. Estoy luchando por los derechos de mi hijo”. Con estas palabras y a través de una transmisión en vivo por Instagram, la mamá del lactante, Vanessa Ramírez, expresó que desde hoy adoptó dicha medida de presión en busca de respuestas, con el objetivo de que a Emiliano se le administre el fármaco Zolgensma.

La familia oriunda de La Unión, lleva demasiado tiempo solicitando a través de distintas instancias que su Emiliano Cereceda, el pequeño que sufre una rara afección, pueda ser tratado con el medicamento más caro del mundo, el cual fue registrado por el Instituto de Salud Pública en noviembre, según consignó BíoBíoChile.

Enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric la cual llegó y pudo leer en público en el matinal de TVN. En la instancia, el mandatario se comprometió a ponerse en contacto con la familia, pero la mamá de Emiliano acusó que “recibimos solo una llamada del Ministerio (…) y de ahí nunca más se comunicó esa persona con nosotros”.

“Se nota la indiferencia, la falta de empatía con las personas que sufren. Yo no sé si están llevando bien la misión que les encargó el Presidente”, Por este motivo y tras muchas llamadas a las autoridades, Vanessa decidió comenzar una segunda huelga de hambre que comenzó ayer lunes.

Además, en otro pasaje del video que compartió por las redes sociales, expresó que “tengo mucha rabia, tengo mucha pena y yo creo que he tenido mucha paciencia, porque desde que le envié la carta al Presidente de verdad que tenía esperanza y he estado esperando todo este tiempo una respuesta que no ha llegado, una respuesta que él prometió”.

“Yo lamento tener que llegar a esto nuevamente, me duele mucho porque no es fácil tomar esta decisión, pero de verdad que ya he hecho todo”, dijo Vanessa Ramírez, que se mantendrá sin ingerir alimentos a la espera de contar con el fármaco para su hijo, que ya cumplió un año de vida.

