Presidente Boric da su opción para reemplazar estatua de Baquedano en Plaza Italia: Gabriela Mistral

El Presidente Gabriel Boric estuvo en Vía X, donde fue consultado sobre la estatua del General Baquedano, trasladada al Museo Histórico y Militar en septiembre, luego de la vandalización que sufriera el monumento durante el estallido social.

Es así que el Mandatario dijo que le gustaría ver en Plaza Italia a Gabriela Mistral. “Que sea la primera mujer y latinoamericana en ganarse el Nobel, que haya sido maestra autodidacta de región, que haya dedicado su obra a los pobres del Valle del Elqui (…) Su palabra viene como de otro mundo, de la Biblia, de lo indígena”, expuso.

📢(Parte 3) @GabrielBoric en #DiasContados "Acá hubo graves violaciones a los DD.HH. más de 400 personas con algún tipo de daño ocular, eso no es normal y es importante recordarlo" @carolaurrejola @paulawalkerCL y @jdmontalva⚡️Sólo en #ViaX 📢https://t.co/A6UN2Eg41g — VIA X (@viax) December 29, 2022

“Gabriela Mistral es una figura tremenda, es un símbolo potente que podría ser un elemento de encuentro”, precisó.

Consultado sobre el nombre de Plaza Italia o Plaza Dignidad, Boric precisó que “no quiero dar una pelea respecto al nombre, me interesa que sea un punto de encuentro de los chilenos y chilenas y no un punto que sea divisivo. Ahora, esto se tiene que hacer con participación ciudadana”.