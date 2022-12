Camila Vallejo: “Moderación no hay: el proyecto transformador y su espíritu se mantienen”

Camila Vallejo ha tenido la misión desde marzo de ser la voz del gobierno de Gabriel Boric. Han sido días de altos y bajos, con imponderables importantes, pero que no han hecho cambiar el rumbo y, asegura, se equivocan quienes piensan que se ha moderado el discurso.

¿Cuál fue la principal dificultad en la instalación del gobierno?

—El armar gobierno y tener que al mismo tiempo enfrentar las urgencias ciudadanas de un año que tuvo impactos sociales y económicos de la pandemia, consecuencias y desafíos que dejó el estallido, el aumento de los hechos de violencia, los delitos violentos, la situación de migración y la guerra de Rusia contra Ucrania dejaron una serie de impactos sociales y económicos que nos obligaron a tener una respuesta lo más rápida posible, más allá del cumplimiento del programa de gobierno, para dar respuestas completas y con decisión.

¿Siente que el gobierno ha ido moderando aspectos fundamentales del programa?

—No compartimos la tesis de la moderación, más bien hemos actuado con determinación, en todo. Lo hicimos con la presentación de la reforma tributaria y la previsional también, las dos reformas estructurales contenidas en nuestro programa. También con el inicio del cierre de la Fundición Ventanas o los estados de excepción, el fortalecimiento de Carabineros y el plan de seguridad que se presentó desde el primer semestre, o los consejos contra el crimen organizado, que no se crearon posplebiscito, sino en mayo, y que hoy se refuerzan con la política nacional de crimen organizado. Esto no tiene que ver con la moderación, todo gobierno tiene que ir ajustándose, perfeccionando sus herramientas de gestión política, de ejecución del gasto o comunicacional, pero lo que hemos hecho es mantener la determinación y la capacidad de hacer frente tanto a los problemas de fondo que arrastra nuestro país, por la desigualdad que tenemos, como a las urgencias ciudadanas, especialmente las ligadas al costo de la vida y a la seguridad.

Pero entendamos moderación como algo no contrario a “determinación”, sino simplemente menos transformador.

—Entiendo. Pero tampoco lo comparto, porque tenemos una alianza que se origina en mundos distintos, pero estamos todos por un proyecto transformador y ese espíritu se mantiene; por ejemplo, estamos empujando un nuevo sistema de pensiones, porque es parte de nuestro proyecto, y al mismo tiempo reforzamos las urgencias ciudadanas. Vamos combinando. Hemos visto que se instala una tesis errada de que atender lo urgente implica abandonar lo transformador y no es así.

¿En qué medida afectó esta ruta el resultado del plebiscito de septiembre?

—En el ámbito político fue un momento muy difícil, no el más, porque eso fue enfrentar el impacto económico y social de la inflación, pero esa derrota para los que estábamos por la opción de tener un texto constitucional nuevo, fue un momento que nos permitió entender que teníamos que abrir un espacio de diálogo más amplio para mantener vivo el proceso constituyente, que fue algo que el Presidente, incluso antes del Plebiscito, señaló.

¿Ha considerado que tal vez ese 62% de Rechazo es gente que no quiere tanta transformación?

—Hay muchos factores que jugaron al momento de hacer que la gente votara por la opción Rechazo, pero al final del día fue que la propuesta de texto no convocó a la mayoría de la población que, además, antes no participaba y que por primera vez se expresó y que tiene su forma de pensar y prioridades, que es algo que hay que ir sabiendo leer cada vez más. Eso no quiere decir que no siga existiendo la necesidad o se abandone la importancia de tener una Constitución hecha en democracia.

Ahí hay otra muestra de cambio. ¿Se hubiese imaginado al inicio de todo el proceso aceptando una Comisión de Expertos designada?

— Primero, la participación de los expertos siempre ha sido valorada por la ciudadanía: había expertos en el proceso anterior. Dicho eso, ese mecanismo específico no era parte de la propuesta ideal del organismo, nuestra posición siempre ha sido tener un organismo 100% electo, con participación de expertos si los votan, pero entendimos que lo más importante era tener un acuerdo que, aunque imperfecto, nos permitiera habilitar esta segunda oportunidad de redactar una Constitución en democracia. No es perfecto para nadie, pero permite seguir adelante.

El tema de la migración es otro donde ha habido un cambio de rumbo ¿no? Primero más abierto, hasta llegar a expulsiones...

—Es que una vez que nos asentamos en el gobierno vemos qué herramientas tenemos a disposición y qué podemos agregar a lo que está en el programa, para hacerlo avanzar en algo que siempre hemos dicho, preocuparnos del control de las fronteras para evitar que siga existiendo ingreso al país y por otro lado la regularización de la migración y los temas asociados a la seguridad. En mucho hemos encontrado herramientas. Por ejemplo, el proyecto de expulsiones que se ha logrado avanzar en el Congreso, justamente busca acortar los tiempos para las expulsiones por ley de drogas, pero, sean administrativas o judiciales, son lentas, entonces necesitamos acelerar este procedimiento. Eso no quiere decir que haya una moderación, si no, todo lo contrario, cómo enfrentamos de la mejor manera esta crisis migratoria, que es mundial, pero que también está en Chile.

RELACIÓN CON EL CONGRESO:

“Tuvo altos y bajos, pero mejorando”

Desde que asumió, el gobierno sabía que, sin mayoría, tendría mucho que negociar con los parlamentarios. Ese diálogo, ¿ha ido mejorando o empeorando? La ministra Vallejo responde que “son un esfuerzo permanente las instancias de diálogo que el gobierno ha promovido y seguirá promoviendo, porque así se construyen acuerdos. Con la reforma previsional hemos tenido críticas duras de las AFP, que se entienden, porque estamos terminando con ese negocio. Nuestro llamado a la oposición es que está bien la crítica, pero ser oposición no es ser un obstructor de medidas que impactan a la población.

¿Pero la relación va en picada o en ascenso?

— “Ha tenido alto y bajos, pero raya para la suma, hemos ido mejorando las instancias de diálogo”.

CHILE AVANZANDO

Ayudas para tiempos difíciles

En la página web Chile Avanzando el Ejecutivo agrupó más de 200 avances y beneficios que la ciudadanía puede consultar, con base en “las tres seguridades: ciudadana, económica y social”.

“Pero no basta con eso, queremos seguir reforzándolo y seguir apoyando iniciativas. Con la ley de presupuesto vamos a darle un segundo tiempo, porque estamos inyectando recursos importantes”, dice Camila Vallejo.

La ministra detalla que “el Presidente le ha instruido a ministerios tener propuestas para apoyar a las familias trabajadoras del país para 2023, porque sabemos que al menos en el primer trimestre se va a mantener una situación más o menos compleja. Se ha estado trabajando sin perder de vista los otros temas, porque una cosa son los apoyos y transferencias directas, y otra, cómo nos anticipamos a problemas de mediano y largo plazo”.