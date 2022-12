Director de DGMN sin piedad por artículos pirotécnicos: “Mal embalados, mal almacenados, y con las condiciones no apropiadas”

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) dio a conocer este jueves de su decisión de no autorizar el uso de elementos pirotécnicos para el show de Año Nuevo en Viña del Mar y Valparaíso. Pero ahora el director del organismo dio más detalles al respecto, desatando la polémica.

Patricio Carrillo conversó con Radio ADN y precisó que “el incumplimiento se debe a que las condiciones de almacenamiento de embalajes no eran las correctas. Hay una carta que envía el fabricante, la que no da fidelidad de los elementos, porque la forma en que están almacenados no es la correcta”.

Hay que recordar que la DGMN debía hacer pruebas a los artefactos, luego que se determinara que excedieron su plazo para ser usados.

Según el director de la DGMN, los artículos pirotécnicos se encontraban “mal embalados, mal almacenados, y con las condiciones no apropiadas para un fuego artificial”.

Asimismo, Carrillo declaró que “la empresa sabe desde el mes de diciembre que estos elementos, mediante la ley anterior, se encuentran vencidos. Ellos postularon a las licitaciones a sabiendas de que se encontraban vencidos”.