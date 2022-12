“El presidente tiene las prioridades perdidas”: Chile Vamos se bajó de mesa de seguridad tras indulto a presos del estallido social

Chile Vamos anuló su participación en la mesa donde junto al Gobierno buscan llegar a un acuerdo nacional de seguridad. Esta reacción se generó tras el el indulto que el Presidente Gabriel Boric entregó a diez personas presas por incidente en el contexto del estallido social de 2019 y al exfrentista Jorge Mateluna.

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN) en la Cámara de Diputados, Andrés Longton, le indicó al Presidente que “es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados. Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el Gobierno en esas condiciones”

“Lamentablemente, el país está viviendo una oleada de violencia y usted con este tipo de acciones no sólo las avala, sino que también las respalda. Nosotros seguiremos empujando las reformas en el Congreso para que los delincuentes estén privados de libertad y paguen sus condenas como corresponde”, añadió.

Mientras que su par de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, aseveró que “las señales son importantes y evidentemente la mesa de seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente estos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad”.

En la misma, línea, el subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzman, advirtió que “es inaceptable que mientras el Gobierno promueve una mesa de seguridad, paralelamente esté haciendo indultos a aquellos que cometieron delitos tan graves como homicidio frustrado (..) esto es incoherente e inconsecuente, por ese motivo nosotros nos restamos de la mesa de seguridad que está impulsando el Gobierno”.

En tanto, el senador de esa misma colectividad, Iván Moreira, advirtió que “era de imaginar, Gabriel Boric premia a los violentistas y al mismo tiempo la ministra Carolina Tohá quiere cerrar un acuerdo de seguridad. ¿Hay algún excarabinero, militar indultado? Es sólo parte de exigencias para un gobierno rehén del PC. Comenzó la fiesta de la delincuencia”.

Mesa dividida

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei criticó que es “una vergüenza y una pena la señal que dan para cerrar el año. Partieron el Gobierno retirando 139 querellas y hoy dan libertad a personas que destruyeron, que saquearon, ladrones y acusados de terrorismo. El Gobierno termina este 2022 de la peor forma posible” .

En tanto, aunque el senador Manuel José Ossandón (RN) recalcó que “no me voy a retirar de la mesa de seguridad, porque es un compromiso país que no puede estar condicionado a nada”, subrayó que “ya que está indultando a delincuentes, espero que ahora revise los casos de Carabineros y de personal militar involucrado, porque la ley pareja no es dura”.

“No estoy de acuerdo con los indulto entregados por el presidente a los presos del estallido. No es el momento ni es la oportunidad, menos cuando estamos trabajando en una mesa seguridad. Para mí, la señal es gravísima, porque estamos diciéndole a los violentos que no se preocupen, porque el Estado de Chile mañana los va a perdonar”, complementó el parlamentario.

A su vez, la senadora María José Gatica (RN) acusó que “el Presidente indulta a quienes tanto daño le hicieron especialmente a los emprendedores, pero no ha sido capaz de tomar una medida para poder frenar la delincuencia o la inflación . Tiene las prioridades completamente perdidas”.

También exhibió su molestia el senador Rojo Edwards, del Partido Republicano: “Es indignante ver cómo el Presidente Boric y su gobierno indemnizan e indultan a delincuentes e incluso a un terrorista. Los delincuentes celebran este fin de año con una verdadera fiesta y quiero decirle al Presidente Boric que no hay acuerdo posible en temas de seguridad si no cambia esta actitud pro delincuencia que está demostrando”.

Cabe señalar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió esta mañana a la posibilidad de que la derecha dejase la mesa de seguridad por el indulto. “No castiguemos a ciudadanos y ciudadanas por ese debate político legítimo, no hay que confundirlo con la necesidad de avanzar en esta demanda sentida de seguridad”, dijo.

En concreto, quienes recibieron el beneficio fueron Juan Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22 años), Cristián Cayupán Queupil (30 años), Francisco Hernández Riquelme (23 años), Bastián Campos Gaete (22 años), Luis Castillo Opazo (37 años), Sebastián Montenegro Coo (25 años), Claudio Romero Domínguez (21 años), Brandon Rojas Cornejo (22 años) y Jorge Mateluna Rojas (48 años).