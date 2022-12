“No son delincuentes”: Presidente Boric defendió sus indultos y aseguró que lo hizo “pensando en el bien de la patria”

El Presidente Gabriel Boric se refirió al indulto que autorizó para 12 presos del estallido social y Jorge Mateluna, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), medida que se informó durante este viernes.

El Mandatario defendió su decisión, asegurando que fue “muy meditada”, pero “algo que no es sorpresa”, considerando que fue un compromiso hecho antes de su gestión, y garantizó que “yo cumplo mis promesas”.

“Pueden tener la tranquilidad de que esta fue una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas”, mencionó desde Forestal Alto, Viña del Mar, antes de liderar un gabinete para evaluar los daños por el incendio pasado.

Y añadió que “acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo. Estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía. Son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente y esa fue mi decisión”.

Sobre las reacciones en la oposición, el Jefe de Estado indicó que “acá no se trata de profundizar las divisiones, no tengo interés como Presidente de la República en pelear con nadie, ni menos en polarizar, me interesa que nos volvamos a encontrar”.

Asimismo, sostuvo que desde su Gobierno están preocupados porque “haya justicia, porque siempre haya verdad, que siempre haya reparación, y también porque haya reencuentro entre los chilenos y chilenas”.

En la misma línea, Boric afirmó que “la injusticia y la desigualdad siguen presentes en Chile”, a propósito de las demandas sociales abarcadas en las manifestaciones del estallido social de 2019.

