“Sigan así hasta la victoria final”: Fuertes críticas de la oposición generó video de indultado por presidente Boric

Aún no paran las críticas a la decisión del presidente Gabriel Boric de otorgar un indulto a 12 detenidos en el marco del estallido social y un ex frentista. Todo esto, porque ahora se viralizó un video de Luis Castillo, uno de los liberados que además fue uno de los primeros detenidos tras la promulgación de la Ley de Seguridad del Estado.

“Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, hermano, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena. Llegué a Copiapó, me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte” , comienza diciendo el susodicho en el video que corrió fuerte en redes sociales.

Tal como consignó la página de Chilevisión Noticias, lo que más causó revuelo de este regristro fue el llamado que Castillo hizo al decir: “ Salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos , los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (…) Sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo”.

Batahola en el mundo cibernético

En la red social Twitter, aparecieron varias críticas de todo tipo al video de Luis Castillo, quien claramente no pasó desapercibido para algunos personeros políticos como Diego Schalper (RN), quien sostuvo: “Presidente @GabrielBoric retrocedió kilómetros. El error de ayer es enorme. Además de dinamitar la mesa de seguridad, dejó en entredicho a moderación post plebiscito; y arrinconó al socialismo democrático, partiendo por @Carolina_Toha. Mal cierre de año”.

El ex convencional Felipe Harboe (PPD) se sumó a los cuestionamientos y respondió a la publicación de Schalper. “Los indultos de @GabrielBoric destruyen cualquier acuerdo de seguridad. Una persona detenida por la policía, investigada por la fiscalía, condenada por los jueces y custodiada por Gendarmería, queda libre por decisión del presidente desautorizando a todo el sistema de seguridad”.

El ex candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast, también compartió el polémico registro, al cual acompañó de su más sincera opinión: “Hoy Chile es un país más inseguro luego de la liberación de los delincuentes del estallido ordenada por el Presidente Boric”.

Por su parte, el senador Iván Moreira(UDI), sostuvo que “aquí uno de los premiados por @gabrielboric. Regalo de impunidad de fin de año”.

Por ahora, el Gobierno no se ha pronunciado acerca del polémico video de Luis Castillo. Sin embargo, el presidente Boric ya había hablado acerca de los indultos indicando que las personas liberadas no son delincuentes.

