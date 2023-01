Democracia en Chile: Encuesta CEP muestra caída de 12% en preferencia desde agosto de 2021

Tal como siempre ocurre con la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, iniciada en 1987, la versión dada a conocer ayer genera expectación.

Y ahora que fue informada la 88ª edición de este sondeo en terreno efectuado a 1.141 personas de 140 comunas del país del 8 de noviembre al 18 de diciembre del año pasado, hubo algunos datos que resaltaron, vinculados a la democracia en Chile.

[ Chile retrocede en calidad de democracia pasando de una “plena” a una “defectuosa” según Global Democracy Index ]

Cuando se consultó si se estaba de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno, el 49% manifestó que estaba de acuerdo.

Algo que contrastó con respuestas anteriores en la encuesta CEP a la misma pregunta: 61% en agosto de 2021, 64% en diciembre de 2019 y 52% en abril-mayo de 2017.

Y cuando la pregunta fue si en algunas circunstancias un Gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, ahora el 19% dijo que estaba de acuerdo.

En agosto de 2021 fue el 13%, en diciembre de 2019 fue el 11%, y en abril-mayo de 2017 también se dio un 19% como ahora.

(PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA/Europa Press)

“Esto no significa que la gente rechace la democracia y que piense en volver a una dictadura. Lo que se rechaza es la vivencia diaria de la democracia, pues no está resolviendo los problemas de las personas, quienes eligen a las autoridades justamente para que hagan eso. Y lo que se ve son peleas en el Congreso, en los partidos y entre el oficialismo y la oposición, no que se pongan de acuerdo para disminuir la delincuencia, aumentar los sueldos o bajar la inflación, que es lo que más importa a la ciudadanía” , dijo Marco Moreno, analista político y académico de la Universidad Central.

“De ahí surgen la baja continua en el apoyo al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno, y también el hecho de que el Congreso y los partidos políticos tengan los menores índices de confianza, con un 8% y un 4%, respectivamente” , agregó Marco Moreno.

(PABLO HIDALGO/ATON CHILE/PABLO HIDALGO/ATON CHILE)

BAJA APOYO A LAS MARCHAS Y SUBE RESPALDO A LAS POLICÍAS

Sobre la forma de protestar, las marchas propias del “Estallido Social” perdieron adhesión, pues ahora solo el 38% dijo que participaría en una. La misma pregunta hecha antes por la encuesta CEP dio otros resultados: 46% en agosto de 2021 y 59% en diciembre de 2019.

Algo similar pasa con la justificación a la evasión del pago del transporte público si su valor sube (18% hoy, 23% en agosto de 2021 y 25% en diciembre de 2019) y con la participación en saqueos para protestar (1% ahora, 2% en agosto de 2021 y 4% en diciembre de 2019).

[ Cadem muestra rechazo al Estallido Social y alza en desaprobación al Gobierno ]

Y en la pasada encuesta CEP, el 44% justificó que Carabineros use la fuerza contra un manifestante violento. En agosto de 2021 el 26% lo hacía, y en diciembre de 2019 apenas el 19% estaba de acuerdo con eso.

Jaime Abedrapo, director del Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián, indicó al respecto que “ello se condice con la confianza que han recuperado las policías (53% la PDI en el segundo puesto y Carabineros con 46% en el tercer lugar, solo superadas por las Universidades, que tienen un 55%). Vemos un efecto búmeran y eso es plausible cuando existe la percepción de que falla el Estado de Derecho en la tarea de la seguridad pública, que con un 60% es señalado como el principal problema al que debería abocarse el Gobierno. Y aparecen cuestionamientos sistémicos porque para la gente ahora son más importantes la seguridad, el orden y la estabilidad”.

[ "Mostré lo que vi”: Stefan Kramer defiende su rutina sobre el Estallido Social ]

El profesor Jamie Abedrapo añadió que “es común que los sistemas políticos oscilen de la libertad a la seguridad, y viceversa, como lo refleja esta encuesta. En el Chile actual, mucha gente iguala a las libertades con la inseguridad, lo que en realidad no es solo un fenómeno nuestro, sino que está presente en todas las cuestionadas democracias libertades , y sirve para entender por qué, por ejemplo, ahora hay menos adhesión a las protestas que vimos desde octubre de 2019 y se justifica el accionar fuerte de Carabineros bajo ciertas circunstancias”.

(DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE/DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE)

1.- LOS PRINCIPALE PROBLEMAS

Lo que le quita el sueño a la gente es la delincuencia, los asaltos y los robos, aunados por el 60% como el problema número uno, por lo que el Ejecutivo debería dedicar su mayor esfuerzo para solucionarlo. Sube 10 puntos desde abril-mayo de 2022 y 18 desde agosto de 2021.

2.- LOS MOTIVOS DEL RECHAZO

Sobre el Plebiscito de Salida de la propuesta de una nueva Constitución del 4 de septiembre pasado, la principal razón dada para votar Rechazo fue “la forma en la que trabajaron las y los Constituyentes”, con el 17%. Siguieron “porque iba a generar división” (13%), “porque iba a afectar a la economía” (12%) y “por la organización del Estado” (9%).

#EncuestaCEP



¡Descarga aquí la presentación de la versión N°88 de nuestro Estudio Nacional de Opinión Pública!



→ https://t.co/ETVapGOzjE pic.twitter.com/zJ1UHBc9Ra — El CEP (@cepchile) January 4, 2023

3.- NO A CAMBIOS EN SALUD Y PREVISIÓN

El 60% dijo que prefiere el actual sistema mixto de salud, con Fonasa y las Isapres coexistiendo. Y el 33% se manifestó en favor de solo contar con una institución estatal, como quiere el Gobierno. Sobre la previsión, la gente quiere que el 74% de lo descontado vaya al ahorro individual y que el restante 26% sea destinado a un fondo cómún.

4.- BAJA APROBACIÓN AL PRESIDENTE

Consistente con lo que han indicado todas las encuestas es el resultado del sondeo del CEP sobre la forma en la que el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno: 61% desaprueba, 24% aprueba, 10% no aprueba ni desaprueba, y 5% no sabe o no contesta.

Evelyn Matthei.

5.- AL ALZA EVELYN MATTHEI Y GERMÁN CODINA

La alcaldesa edil de Providencia, Evelyn Matthei, y su colega de Puente Alto, Germán Codina, fueron los personajes políticos mejor evaluados, con 46% y 45%, respectivamente. Los más rechazados por la gente, ambos con 57%, son el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier.

6.- PESIMISMO POR LA ECONOMÍA

El 53% de los consultados estima que su actual situación económica no es ni buena ni mala, pero a nivel nacional la perspectiva es mala, porque solo el 9% cree que el país está progresando. Y se pasó del 42% al 49% en los que sostienen que de aquí a doce meses estaremos peor.