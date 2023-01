“El hilo se corta por lo más delgado”: Redes se manifiestan a renuncia de Marcela Ríos

El Presidente Gabriel Boric informó este sábado que aceptó la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en momento que la ahora ex secretaria de Estado ha recibido una serie de críticas por el tema de los últimos indultos presidenciales, que llevará a la oposición a presentar el próximo lunes una acusación constitucional en el Congreso, informó agencia Aton.

En un punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda, el Mandatario indicó que “debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando, además, la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”, asumiendo en su lugar el abogado Luis Cordero Vega.

Debido a esto, las redes se manifestaron en masa, posicionando el hashtag Marcela Ríos en trending topic, criticando que el hilo se corte por lo más delgado, dando a entender que otras autoridades también debiesen asumir responsabilidades.

“Que Boric reconozca responsabilidades”

“Al final, la responsable de todos los problemas generados por 13 indultos fue la ex ministra Marcela Ríos. El hilo se corta en lo más delgado y Boric queda como inocente ante todos”, “Hubo desprolijidades en la ejecución de mí decisión dice Presidente @GabrielBoric por renuncia de Ministra Marcela Ríos. Su decisión fue aplicar el indulto, ¿cuál fue la desprolijidad? ¿Ya no está convencido de que esos “jóvenes no son delincuentes”, como dijo hace 1 semana?”, cuestionaron.

La diputada Yovana Ahumada, en tanto, señaló que “espero que el Presidente Gabriel Boric reconozca sus errores, y por ahora, no solo mueva a la ministra de Justicia de su cargo, sino que también haga las correcciones que corresponden en los últimos indultos que entregó el Presidente de la República”.

El diputado Víctor Pino, por su parte, señaló que “la gravedad de la situación no se opacará con la salida de la ministra, ya que la señal fue clara de no querer enfrentar realmente el problema de la seguridad del país, liberando a verdaderos delincuentes, que sin dudas, nuevamente pondrán en riesgo la seguridad de nuestra gente”.