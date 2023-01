¡¿Cómo es posible?!: Mujer acusa garrafal negligencia médica y ahora no puede caminar

Una grave denuncia realizó una joven madre de 30 años contra el Hospital Clínico Magallanes, que cometió una garrafal negligencia al operarle ¡el pie equivocado! y ahora no puede caminar. Así lo reveló al medio de Punta Arenas, El Pingüino.

“Imagina que te fracturas el pie derecho, llega el día de la operación entras con tú valva en el pie derecho...Despiertas de la operación y de curiosidad sacas la sábana para ver como la operación, donde ves que tu pie derecho no tiene nada y el pie izquierdo tiene vendas, en lo cual te dicen que te operaron el pie izquierdo, que te vas a tu casa y con remedios que especificaste te dan alergia”, escribió en su Facebook, detallando que los médicos hicieron todo lo contrario a lo que debían realizar.

[ “No todos los días son...”: Julián Elfenbein sorprende con rulitos y enigmático mensaje ]

Tras ver el grave error los médicos le dijeron que harían todo nuevamente.

“La única solución que me dieron fue (…) que me operen las dos piernas. Tuvieron que hacer el mismo proceso, ponerme la inyección, sacarme todo lo que me hicieron en el pie y ponérmelo en el otro. Sacaron los tornillos y esos los pusieron en la pierna que sí correspondía”, añadió.

“Pasé de un pie sano a dolido”

“Me operaron el pie equivocado, pasé de un pie sano a dolido y con tornillos, no pude ni caminar ni dormir por el dolor, me recetaron paracetamol y tramadol y a que soy alérgica? la solución del director y el doctor? Que me operan al otro día y que esté tranquila, pues obvio eso no es ni una ayuda es lo que debían hacer después de este error, tuve que someterme a otra operación en la cuál me sacaron los tornillos de el pie izquierdo y pasar todo al derecho, a mi familia le dijeron que yo no especifiqué el pie y raramente mi hoja que firme yo estaba arrugada y rota como si la hubieran tirado y había otro consentimiento nuevo sin firmar mío”, reclamó.

“Me siento mal del hecho de que tenía miles de planes junto a mi familia, amigas y quería seguir avanzando en mi trabajo de banquetería (que lleva muchas horas parada), con un dolor horrible y no poder pisar y que me recetaran cosas que dije que me hacen mal”, escribió, deseando que ojalá nadie tenga que pasar por la terrible experiencia.