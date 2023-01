Giorgio Jackson: “Las propuestas de cambio del Gobierno han sido súper moderadas”

Diez meses agitados como ministro, en primer lugar de la Segpres y después de Mideso, lleva Giorgio Jackson. Pero no por ello deja de mostrarse calmado, como siempre se le ha visto, ponderando las respuestas.

- ¿Imaginó que solo estaría seis meses en la Segpres? Se apostaba por usted ahí debido a su experiencia de ocho años como diputado...

- Diría que el Presidente Gabriel Boric hizo una apuesta al asignarme la responsabilidad de relacionarme con el Congreso, en un contexto con minoría en ambas Cámaras y con un proceso constitucional en curso. Tras medio año se determinó que luego del resultado del Plebiscito del 4 de septiembre ese diseño no permitía mantener una proyección de buenos resultados en el Congreso. Y comparto esa decisión, que fue la más sabia.

[ Pedro Engel y su particular encuentro con el ministro Giorgio Jackson: “La vida es para ser feliz y no huevees más” ]

- ¿Cuál es su autocrítica respecto de expresiones que emitió que han sacado ronchas, como la “superioridad moral” de su generación política o que este Gobierno “no pasará desapercibido en los libros de historia”?

- Fue un error decir la primera frase en un programa ligero como ese (NOTA: En una plataforma de Twitch), y lo asumí al día siguiente. Pero creo que no fue comprendida y que fue sacada de contexto, pues me refería a valores políticos de izquierda y derecha, a ideologías, no a si alguien es mejor o peor. No fue un ataque a los 30 años de la Concertación, como algunos la tomaron. Y la segunda frase hay que situarla en un marco: todos los Gobiernos pasan a la historia, pero hay que preguntarse si van a pasar desapercibidos o no. Y este es un Gobierno que cruza un proceso político inédito en el país, que es discutir de forma democrática una Constitución, y que además se plantea la ambición de avanzar en términos de Estado de Bienestar. Por eso esa frase no sale desde la arrogancia, sino que desde la constatación de nuestras altas ambiciones, que son las del pueblo de Chile.

Juntos desde hace muchos años trabajan los ahora ministro Giorgio Jackson y Presidente Gabriel Boric.

- ¿Qué saca en limpio de dichos como esos?

- Uno siempre va aprendiendo en esto y se debe asumir que hay frases que a veces se entienden bien y en otras ocasiones no, quizás porque uno las expresa mal. O bien definitivamente no debieron ser dichas. Esto es parte de la política, pero lo importante es admitir el error y rectificar.

- En la última encuesta CEP usted y el presidente del PC, Guillermo Teillier, fueron los políticos peor evaluados, con una valoración negativa o muy negativa del 57%, ¿cómo tomó ese dato?

- Nunca dan lo mismo las encuestas, pero me ha tocado estar arriba y abajo en ellas. Son fotos del momento que siempre hay que asumir con humildad para tomar esa información en pos de mejorar el trabajo. Más que moverme por las encuestas, me motiva mucho más sacar adelante la agenda de transformación del Gobierno.

[ Cadem: Boric alcanza el 70% de desaprobación, la más alta desde que asumió la presidencia ]

- ¿Tal vez esa agenda es muy adelantada y asustó a la gente? El resultado del Plebiscito del 4 de septiembre es un reflejo de eso...

- Las propuestas de cambio del Gobierno ponderaron el factor cultural, y por eso han sido súper moderadas. Clara que son ideas de transformación, pero se dan en el contexto de esa idiosincrasia.

- La encuesta CEP mostró que bajó la adhesión a la democracia de 61% a 49% desde agosto de 2021 y que creció la preferencia por un Gobierno autoritario desde 13% a 19%, ¿qué piensa de esto datos?

- Son una mala noticia para el país, independiente del Gobierno de turno. Esos son datos preocupantes para toda la sociedad, no solo para el Gobierno. Creo que hay sectores en nuestra sociedad que no valoran a la política, porque los ha decepcionado durante mucho tiempo. Y quizás la frustración y las carencias que viven a diario les hace pensar que no importa tanto el valor del sistema de Gobierno. Además, mientras más distantes en el tiempos estemos de un periodo autoritario como el que vivimos en la Dictadura, es más necesario que nunca afianzar los espacios y momentos de memoria y recordar los acallamientos, censuras de prensa, persecuciones, apresamientos, desapariciones, violaciones y asesinatos de mucha gente. No hay que olvidar lo que significa vivir bajo un régimen así, inculcándolo sobre todo en las generaciones jóvenes.

[ Democracia en Chile: Encuesta CEP muestra caída de 12% en preferencia desde agosto de 2021 ]

- ¿Lo representó la expresión del Presidente de que “otra cosa es con guitarra” cuando se refirió al hecho de ahora estar en el Gobierno?

- Uno va generando aprendizajes cuando asume responsabilidades por conducir un país. Y me rehúso a pensar que decir que “otra cosa es con guitarra” tenga como subtexto que hay que hacer lo mismo que los Gobiernos anteriores. No creo que sea así. Tener un proyecto de cambio no puede estar limitado a que te digan que hay que actuar como lo hizo el Gobierno de Sebastián Piñera al que reemplazamos.

- Más allá de que ser Gobierno significa un trabajo colectivo, ¿se siente en parte responsable del bajo apoyo al Presidente?

- No creo que un ministro o una ministra por sí solo o por sí sola determine la evaluación del Gobierno. Sería muy pretencioso pensar eso. Sí puedo decir que estoy trabajando al máximo de mis capacidades para entregar la mayor y mejor cantidad de beneficios sociales y para readecuar la Protección Social. Eso probablemente dará frutos en unos meses más, y entonces las personas tendrán de nuevo la oportunidad de decir si apoyan o no nuestra gestión desde Mideso. Yo ahora estoy muy entusiasmado con lo que vamos a lograr durante esta administración.

- ¿Cómo tomó la Acusación Constitucional en su contra del Partido Republicano la salida de la seremi RM de Mideso, Patricia Hidalgo?