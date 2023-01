Lo atropellan y patean en el piso: Asesinan a hombre a plena luz del día en Antofagasta

Los motivos no quedan claros, ni tampoco quiénes son los involucrados. Lo que sí se ve, es la crueldad con la que atropellaron y patearon a un hombre, quien perdió la vida la tarde del domingo en Antogafasta, a plena luz del día, tras ser masacrado en la vía pública. Tal como se ve en el video que compartió la cuenta de Instagram @nortegrande_denuncias.

El video registrado por las cámaras de seguridad el pasado 8 de enero, muestra cómo en un minuto, uno de los involucrados es impactado por un auto azul y luego rematado con patadas en la cabeza, por uno de los ocupantes del vehículo, en la intersección de calle Los Naranjos con Avenida Edmundo Pérez Zujovic.

En primera instancia, se ve a un sujeto cruzando la calle para interceptar a otro hombre que es seguido por un tercer individuo. Tras encontrarse, comienzan a golpearse y salen de imagen.

Segundos después aparece el vehículo en dirección contraria, impactando de lleno a uno de los sujetos, quien termina al costado de la calle, sin moverse.

Pero, no conformes con ello, el copiloto se baja del auto, y lo comienza a patear en reiteradas ocasiones. El auto, en tanto, retrocedió, saliendo de cámara, quizás con intenciones de interceptar al otro hombre involucrado.

“Estás matando a alguien”

Las brutales imágenes generó conmoción entre los usuarios, quienes comentaron respecto a la desmedida violencia que azota la ciudad del norte.

“Ya no se sabe si son asaltantes que huyen, víctimas o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La Violencia no tiene límites, es terrible”, “Oye pero qué onda la gente, el otro ya atropellado estaba inconsciente y bajarse pa seguir pegándole es inhumano ...no tener conciencia de que estás matando a alguien y seguir quiere decir que no tienen sangre en las venas”.