Migrante aconsejó a los chilenos que salieran a trabajar y generó intenso debate en redes sociales

Un intenso debate se generó este martes en redes sociales a consecuencia de una entrevista de 24 Horas, donde un migrante argentino le aconsejó salir a trabajar a los chilenos en vez de realizar propiciar actos xenófobos en contra de los extranjeros que se desempeñan en diversos rubros en el país.

La intervención de César Retamal se dio en el contexto de un reportaje que anoche presentaron en el noticiario por el video viral de una mujer que agredió física y verbalmente a un trabajador venezolano que la atendía en un local de la comuna de Providencia.

Defensa de los migrantes

El registro tuvo un alto alcance en las redes sociales, donde cientos de usuarios nacionales defendieron o criticaron los duros cuestionamientos que la chilena tuvo hacia los empleados venezolanos.

“Ustedes llegaron a invadir a mi país. A invadir de la asquerosidad que tenían en su país. Lamentablemente, llegaron acá”, fue parte del diálogo de la agresora, quien se molestó con los dependientes del local luego de ser acusada de intentar robar una botella de vino.

Con este viral fue que el periodista de 24 Horas realizó el reportaje, que incluyó una serie de testimonios de ciudadanos extranjeros que trabajan en el país. La mayoría de ellos, con opiniones favorables respecto del trato de los nacionales, aunque otros reconocieron que en esporádicas oportunidades han sido víctimas de ataques xenófobos de chilenos.

“De todos los años que llevo acá, nunca he tenido problemas con las personas. Por el contrario, a la gran mayoría le gusta como adentrarse dentro de la cultura de nosotros”, señaló el colombiano John Ceballos, el primero de los consultados en el reportaje.

Su opinión fue ratificada por la venezolana Yaneli Castillo, quien afirmó que los chilenos “tienen un excelente trato, nunca he tenido ningún problema con la atención”.

Sin embargo, uno de los entrevistados, Retamal, causó revuelo en las plataformas digitales, luego de reconocer que existen ciertos trabajos en el país “que muchos chilenos no quieren hacer”, y que son tomados por los extranjeros.

Viral: Mujer insultó y le escupió a adolescente que trabajaba en la Municipalidad de Zapallar

“Hay muchos que han llegado a hacer un trabajo que muchos chilenos no quieren hacer. Invito a todos los chilenos a que se pongan la mano en el corazón y salgan a trabajar. Los sueldos son malos en el país, pero creo que pueden mejorar si todos hacemos fuerza para ello”, expuso el ciudadano argentino, cuyos dichos fueron ampliamente comentados en redes sociales.

“¿Que los chilenos salgamos a trabajar? Jajajá, te preguntan tú edad y si tienes mas de 50 años no te dan el trabajo”; “Los puestos están todos ocupados por las arepas, al igual que los departamentos para arrendar”; “Ellos le hacen la pata a las jefaturas, se agarran un puesto y meten hasta a la abuela”; “Lo peor es que trabajan por una miseria por eso los sueldos siguen bajando y bajando y este 2023 será peor”; “Eso es culpa de los empresarios que quieren pagar poco, no de los migrantes poh”; “Algunos venezolanos trabajan, pero me ha tocado varios que atienden de mala gana y otros muy soberbios no todos son buenas personas ojo”, o “nuestros queridos empresarios están felices con los migrantes. Mano de obra barata”, que dieron cuenta de la molestia o empatía de los chilenos respecto de los trabajadores extranjeros.