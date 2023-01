“¡No era verdad!”: A Iván Moreira no se le casaba ningún hijo cuando estaba apurando votación de Fiscal Nacional

Tremenda polémica generó ayer el motivo por el cual el senador Iván Moreira (UDI) estaba pidiendo apurar la votación en el Senado de la propuesta de nuevo Fiscal Nacional. El congresista aseguró que se le casaba un hijo.

Bien molesto, Moreira solicitó a la mesa directiva de la cámara alta que recabase la unanimidad para abrir la votación y acelerar el trámite. Sin embargo, no hubo tal unanimidad pues la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) se opuso, tal como consignó La Cuarta.

“Alejandra, cuando me pidas algún favor te voy a decir que no”, le reclamó entonces Iván a Sepúlveda. “¡Se casa mi hijo! Qué querí que haga. Si poh, por eso te digo”, agregó el congresista, desatando la polémica y aún está resonando fuertemente en el mundo político.

“Era mentira”

Un día después, la senadora Sepúlveda reveló que solo se trataba de una broma del político Iván Moreira: “Cuando el senador Moreira dice ‘¿puedo abrir la discusión?’ Yo digo no y después me sale con que tiene el matrimonio de su hijo. Yo me acerqué a él para preguntarle si era verdad y me dice ‘no, no era verdad, era una broma’ y lo conversamos hoy día en la mañana”, reveló la congresista a Radio Bío Bío, muerta de la risa.

“Era mentira. Hasta los hijos lo retaron”, contó Sepúlveda. “Él quería abrir la votación antes, para ver si se reunían o no los votos para el fiscal, por ansioso”, dijo Sepúlveda agregando más leña al fuego de esta polémica.