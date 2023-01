Alcaldesa Claudia Pizarro tras formalización de su hija: “Como cualquier otro chileno, tendrá que responder ante la justicia”

La tarde de este miércoles, fue formalizada en el Tribunal de Garantía de San Bernardo la hija de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien el pasado martes fue detenida por efectivos de Carabineros. Esto, luego de haberse resistido al control policial por su supuesta agresión a un guardia de un local comercial en San Bernardo.

En dicho lugar, según contaron en el matinal de CHV, los efectivos “se encontraron con esta joven de más de 20 años, quien estaba aparentemente en estado de ebriedad y que habría puesto resistencia a la detención, golpeando eventualmente a los uniformados policiales”.

Es así que la alcaldesa ocupó su cuenta personal de Twitter, para dar su apreciación sobre lo sucedido. “Frente a los hechos en que se vio involucrada mi hija menor, quiero enfatizar que la responsabilidad de éstos es individual y que ella, como cualquier otro chileno, tendrá que responder ante la justicia, una vez que la investigación culmine. Sin ningún tipo de privilegios”, comenzó su hilo.

Precisó que la defensa de la joven “está a cargo de la Defensoría Penal Pública, como ocurre con cualquier ciudadano que es acusado de algo”.

“Como madre, naturalmente estoy dolida y preocupada, pero mi hija siempre será mi hija y por supuesto que estaré junto a ella, porque me necesita. Éste es un tema que no tiene ninguna relación con la función que desempeño yo, por lo que exijo a los medios de comunicación no desvirtuar las cosas”, precisó.

“Durante toda mi vida como servidora pública he mantenido una relación de respeto y colaboración con Carabineros, y eso no va a variar, a pesar de todo el dolor que, como madre, siento en estos momentos”, terminó.