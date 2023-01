Tomás Cox critica a Boric por anuncio de tramo ferroviario: “Para distraer la atención de la metida de patas con los indultos”

Tomás Cox se refirió en duros términos al anuncio que esta semana realizó el Presidente Gabriel Boric, respecto del nuevo tramo ferroviario que unirá a Santiago con Valparaíso, al tildarlo como una distracción respecto de la polémica provocada con los indultos para presos del estallido social.

Fue durante la emisión del programa “Mundo real”, de radio El Conquistador, donde el reconocido productor de eventos aseguró que el mandatario “se pone a hablar de un tren que se va a empezar a proyectar en 2025. Está hablando de algo que, eventualmente, podría concretar el gobierno que sigue al que sigue”.

Las críticas de Cox a Gabriel Boric

“Quiero referirme al famoso tren que anuncia don Gabriel Boric. Primero, es obvio que es para distraer la atención de la metida de patas monumental del Gobierno que él encabeza, en relación con los indultos”, afirmó Cox, quien aseguró que el tema aún no ha sido zanjado debido que “ahora hay una serie de teorías, de que se puede retroceder, que sí que no, está para largo esta cuestión”.

Luego de su cuestionamiento, el locutor y exrostro televisivo analizó lo que, a su juicio, es un error de Boric de no hacerse cargo de los problemas inmediatos del país por “anuncios fenomenales para cinco o diez años más”.

“Don Gabriel, por favor, no más futuro, presente. No más humo. No más teoría. ¿Presente de qué? Fácil: paz, reactivación, trabajo, innovación, creatividad, apoyo a las Pymes. Este impuesto que puso don Mario Marcel con el IVA es un desastre (...) se lo digo con respeto, preocúpese del presente”, señaló.

“El viaje ahora no demoraría 45 minutos, sino una hora y media. Parece que un carretón con caballo es lo que movería este tren. Que tampoco es mucha novedad, porque cuando yo estudiaba en la Universidad Católica de Valparaíso, hace mil años, me iba en tren”, reveló Cox, quien insistió en pedirle al Presidente que trabaje en el presente de Chile.

“Lo más importante es pedir al Presidente de la República que trabaje y se ocupe del presente. No más anuncios fenomenales para cinco o diez años más. Estamos saturados, está bueno ya”, concluyó.