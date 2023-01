“No hay vuelta atrás, van a quebrar”: Evelyn Matthei cree que fracaso de isapres es homologable a crisis del Transantiago

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó este domingo al Gobierno de Gabriel Boric por no reaccionar ante el inminente colapso del sistema privado de salud y el final de las isapres.

En entrevista con elmercurio.com fue que la actual alcaldesa de Providencia hizo un descarnado análisis a la crisis del mercado de prestadores de salud privada, uno de los tantos frentes, como el originado luego de la polémica de los indultos presidenciales, que han dejado mal parada a la administración del actual Gobierno.

“Es bien difícil entender cómo un Gobierno se autoinflinge tanto daño. Es de los errores no forzados más fuertes que me ha tocado ver”, señaló la edil, quien contrastó los indultos de anteriores mandatarios nacionales con los propiciados a fines del año pasado por Boric.

“Es bien distinto indultar a una persona que tiene 80 años y se está muriendo de cáncer, básicamente por la probabilidad de que pueda hacer daño nuevamente a la sociedad”, dijo.

Las críticas de Evelyn Matthei

La mesa de seguridad fue otro de los temas a los que apuntó la edil de la UDI: “Estoy segura de que esa mesa de seguridad tiene que rehacerse de otra forma. Nadie entendería que no haya una mesa de un tema que demanda todo el mundo”.

En ese contexto, aseguró que la marginación del bloque de Chile Vamos, su residencia política, fue porque “no le quedaba otra. Es imposible seguir sentado en una mesa con una disrupción tan grave como esa. Y el presidente no podía no intuirlo”.

Respecto de las acusaciones constitucionales, Matthei se mostró más conciliadora. “Hay personas que señalan que el tema de las acusaciones constitucionales es bastante complejo, y eso yo lo comparto. La ruta de las acusaciones son diques que se abren, y que después permanecen abiertos. La pregunta es si a esta altura se puede cerrar ese dique o si llegó para quedarse”, dijo.

Para finalizar, la autoridad municipal se refirió a la crisis de las isapres, un mercado que a su juicio van directo a la quiebra en el actual escenario económico.

“Las isapres ya financieramente no son viables, no hay vuelta atrás, van a quebrar sí o sí. Y en ese sentido, el Gobierno pudo haberse preocupado de la crisis sanitaria que viene, no lo hizo a tiempo y a esta altura ya es tarde. La única forma de evitarlo ahora es con legislación. Me da la impresión que nadie está entendiendo lo que significa”, reflexionó.

“No sé si es por una mirada ideológica, o por que no saben leer un estado de resultados o no tienen idea de finanzas. No lo sé. Tengo la impresión de que creen que las isapres pueden durar tres años más y dejarle el cacho al próximo Gobierno”, finalizó la alcaldesa.