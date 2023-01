Peatón denuncia a repartidores de Mercado Libre por inusitada violencia en paso de cebra

Una grave denuncia en Twitter realizó un usuario que fue amenazado por repartidores de Mercado Libre, quienes se bajaron del vehículo de la empresa, luego de ser increpados por el peatón que les pidió que respetaran el paso de cebra.

“Ayúdenme a difundir esta denuncia @Mercadolibre contrata delincuentes para manejar sus autos. Se ve como 2 personas se bajan del auto y me amenazan con un arma. Si no hubiera estado lejos me pegaban. Les escribí a @ML_Chile y se niegan a ayudar. Esa gente no puede seguir! RT xfa”, escribió el denunciante, junto a la imágenes de una cámara de seguridad.

En el video, se ve que el transeúnte intenta cruzar la calle, pero se frena al ver que viene el vehículo. Sin embargo, la furgoneta detiene la marcha, puesto que, además, tiene una señal de Pare, pero acelera cuando ve que el denunciante le hace un gesto con las manos.

Tras ese momento, los trabajadores se bajan de la camioneta y lo amenazan.

“Se comunicó conmigo Matías Silva manager de Last Mile de @Mercadolibre, me dice que esos delincuentes son externos, que se habló con esa empresa y que supuestamente fueron despedidos. Ahora solo falta la declaración oficial de @ML_Chile”.

Por Instagram, la empresa también se contactó con el afectado y le indicaron que están investigando la situación.

“Vamos a investigar internamente lo sucedido. Te pedimos que nos escribas por mensaje privado para poder continuar por ese medio. Gracias”, escribieron de la cuenta @Mercadolibre.

Apoyo dispar al denunciante

Si bien, fueron varios que salieron en su defensa hubo otros usuario que lo criticaron a él por increpar a los trabajadores, dando a entender que se mereció el “susto” que le hicieron pasar.

“Le dije en buena sin bardear y el flaite me cagó a puteadas, con suerte le entendía, y mas encima me amenazó con una luma. eso no es normal”, agregó.