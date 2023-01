Venezolano hace fuerte descargo tras homicidio de compatriota en cerro Santa Lucía: “No pasa nada, el Gobierno no hace nada”

Cerca de la medianoche de este martes un joven ciudadano venezolano, personal trainer, fue asaltado y asesinado en los pies del cerro Santa Lucía, en plena Alameda.

El joven de 22 años estaba junto a una amiga con la que se encontraba haciendo deporte, cuando un grupo de delincuentes le quita la bicicleta y le dispara.

Según los antecedentes, la víctima habría sufrido dos heridas de gravedad a raíz de los disparos, tras los cuales los sujetos se dieron a la fuga.

Este hecho, causó que sus compatriotas en Chile lamentaran el hecho y reflexionaran además sobre la situación de inseguridad que vive el país.

Uno de ellos se volvió viral. “Siento un poco de impotencia por el chamo venezolano que mataron en el cerro Santa Lucía. Me enteré que le pegaron un tiro porque le querían robar la bicicleta y me siento identificado porque lo viví hace un mes, me hospitalizaron, estoy vivo de vaina. Hubiese sido mi caso”, comenzó.

“El problema es que no hay seguridad, los Carabineros no pueden hacer nada, porque agarran a las personas, los dejan tres días y los vuelven a soltar. No hay justicia”, aseguró.

“No pasa nada, el gobierno no hace nada. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”, terminó.