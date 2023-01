Con león muerto frente a La Moneda dueño de zoológico protestó contra el SAG

Con un león muerto frente al palacio de La Moneda, el representante legal del zoológico de Los Andes, realizó una polémica y criticada protesta contra el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), precisamente por “maltrato animal”, debido a una anestesia que se aplicó a Zeus, de 14 años, informó 13.cl

Cuatro personas llegaron con el animal hasta el frontis de Palacio, y mostraron un lienzo con la leyenda: “El gobierno mata animales. No más pitutos políticos en el SAG”.

Según carabineros, fue a eso de las 09:45 cuando las personas salieron del ascensor de calle Morandé con el león sin vida, al que trasladaban envuelto con una frazada.

“En el SAG hay militantes de partidos políticos”

La protesta del zoológico de Los Ángeles, en la región del Biobío, sería en contra del SAG por obligarlos a sedar a los animales por un procedimiento.

“El día de ayer (jueves) recibimos una resolución al 30 de noviembre en donde el SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, nos obliga a sedar a todos nuestros animales que lo requieran para hacer lectura de su chip identificatorio, porque según ellos, decían, que había problemas con la trazabilidad. No había ningún problema con la trazabilidad de leones porque nosotros no hemos ingresado ni sacado leones africanos de estas características de nuestro recinto, pero aun así nos obligaron”, agregó.

El representante reveló que médicos veterinarios advirtieron sobre el riesgo de sedar a los animales, pero que en el SAG no lo consideraron.

“En el SAG no hay profesionales competentes, sino que hay militantes de partidos políticos. Hoy día quien dirige esa institución no es un médico veterinario, no es un ingeniero agrónomo”, cerró.

