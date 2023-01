“Estaba absolutamente fuera de sí”: dan a conocer versión del hombre que fue golpeado por Johnny Herrera

Luego que se hiciera público un video en el que aparece Johnny Herrera golpeando a un hombre en las instalaciones de un local nocturno en la comuna de Vitacura, se dio a conocer la versión del sujeto que resultó agredido por el exfutbolista.

El periodista Sergio Rojas, el mismo que reveló las imágenes de Herrera agrediendo al hombre en una salida alternativa del Bar Candelaria, entregó la versión de los hechos de quien terminó noqueado por los golpes que le propinó el ídolo de la U.

“Yo conversé con la persona golpeada, él no quiere dar su versión en cámara. Está viendo si toma alguna acción legal en contra de Johnny. Me comentó que Herrera estaba absolutamente fuera de sí. Dijo que ambos habían tomado. No entra en detalle. Este hombre me pidió no dar su nombre”, comentó Rojas en el programa “Que te lo digo”.

El periodista también detalló que “traté de tomar contacto con Johnny Herrera durante la tarde. También traté de tomar contacto con gente de la discoteca, específicamente con el jefe de seguridad de este lugar, el Bar Candelaria. El jefe de seguridad declinó entregar información”.

“Personal de seguridad Vitacura asiste a este hombre y le presta primeros auxilios a este caballero que sufre esta golpiza. Él vive en la comuna. Este es el video seguridad. Es por una salida alternativa, donde existe un personaje de seguridad y se ve a Johnny Herrera propinándole golpes a este hombre”, agregó.

Por último, Sergio Rojas manifestó que “el guardia de seguridad, luego de que Johnny Herrera lo golpea brutalmente en el rostro, él deja que sucedan los acontecimientos y luego se acerca a la persona golpeada. Me dicen que Herrera es un cliente habitual del Bar Candelaria… El guardia no hizo absolutamente nada”.