Bachelet por nueva Constitución: “No estoy segura que pueda ser la casa común de todos”

La ex Presidenta Michelle Bachelet abordó el nuevo Proceso Constitucional, indicando que “no estoy segura que (la nueva Constitución) pueda ser la casa común de todos”, tal como consignó Teletrece.

Como invitada a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, la ex mandataria afirmó que “yo comparto que una Constitución nueva tiene que ser la casa común. Sin embargo, no estoy segura que pueda ser la casa común de todos, porque no todos creemos lo mismo sobre el modelo de sociedad, el modelo económico…”.

“Creo que hay que hacer el mayor esfuerzo por tener la mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias”, aseguró, indicando que éstas son válidas “porque estamos en una democracia”.

“Podemos hacer los máximos esfuerzos por llegar a acuerdos”. agregó, aunque por otra parte, la ex Presidenta se refirió a la iniciativa de su segundo Gobierno de avanzar en un proceso constitucional, asegurando que “como país mostramos ser capaces de innovar para abordar la cuestión constitucional y que pudimos llevar una discusión extremadamente técnica a las plazas de barrio”.

“Ningún grupo político fue excluido, la institucionalidad no fue quebrantada”, indicó y destacó que “más allá de los resultados específicos, se puso en movimiento un conjunto de caminos que antes parecían imposibles. Es una discusión que sigue abierta, pero lo importante es que la democracia chilena mostró su enorme potencial”.

