¡Salgan de mi hectárea!: Viralizan a adulto mayor que echa a veraneantes en Panguipulli

De los creadores de “salgan de mi playa”, un nuevo video se viralizó en redes sociales, en denuncia a un adulto mayor que echó a una familia de un desierto balneario de Panguipulli. Molesta situación que quedó registrada en un video que grabó la propia afectada, quien increpa al hombre por amargarle el día de esparcimiento junto a sus hijos.

“Todo esto es un campo de 300 hectáreas”, decía el hombre mientras tomaba sol, acostado en su reposera.

La situación ocurrió en la playa La Puntilla, en la Región de Los Ríos, la cual sería del hombre, quien se negó a compartir las bondades de la naturaleza. Puesto que, según indicó la denunciante, sería exclusivamente de su propiedad.

“Lo que pasa es que estábamos nosotros acá, no había nadie, y resulta que después llega, le dijimos que si podíamos quedarnos un ratito, una hora, y nos dijo que no, que era su casa, que nos fuéramos, porque a él le incomodaba que nosotros estuviéramos acá. Yo tenía entendido que las playas no son privadas”, explicó la turista que grabó un video del momento.

“Yo no les eché”

“Nos está echando de aquí, de la playa. Yo estoy aquí con los niños y no estoy haciendo ningún problema”, replicó la denunciante.

Sin embargo, el hombre aseguró que “Yo no los eché”, al momento de presentarse en el lugar personal de la Armada.