Elección de Constituyentes: más de 15 millones de personas conforman padrón provisorio

El Servicio Electoral, Servel, informó el padrón electoral provisorio frente a la elección de consejeros constituyentes del domingo 7 de mayo.

Y esa lista está compuesto por 15.150.008 electores en Chile, los que cumplen con los requisitos para ejercer su derecho a sufragio.

Ese acto eleccionario es obligatorio, por lo que quienes no acudan a sufragar se arriesgan a recibir multas.

En detalle, el padrón está compuesto por un 51% de mujeres (7.764.679) y un 49% de hombres (7.385.329). Además, figuran 1.312.087 personas de pueblos indígenas, y hay 595.241 extranjeros habilitados.

En tanto, la nómina provisoria de inhabilitados considera a 272.091 individuos. Y hay 64.731 chilenos y chilenas que no son incorporados en el padrón por tener más de 90 años, por no haber votado en las últimas dos elecciones o por no contar con su carné vigente al no haberlo renovado en once años.

(Pepe Alvujar/ATON CHILE)

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, explicó que “hasta el sábado 11 de febrero podrán reclamar en el Servicio Electoral quienes consideren haber sido ingresados erróneamente en la nómina especial de personas que se excluirán del padrón electoral. También podrán realizar el trámite quienes tengan un familiar cercano o conocido que haya sido excluido”.

La solicitud de reclamación se puede realizar presencialmente en las direcciones regionales del Servel o por medio de un correo electrónico a reclamos90@servel.cl.

Sobre los cambios de domicilio electoral, Andrés Tagle señaló que “entre el 1 de octubre de 2022 y el 26 de enero de 2023, fecha en la que terminó el plazo para solicitar el trámite de cambio de domicilio electoral, el total de solicitudes fue de 815.478″.

El padrón electoral auditado y la nómina auditada de inhabilitados ser{a publicará el 26 de febrero. En ese momento comenzará un período de reclamaciones ante los Tribunales Electorales, que se prolongará hasta el 3 de marzo.

En tanto el 15 de abril será publicada la nómina de vocales de mesa y de miembros de Colegio Escrutador designados por las Juntas Electorales. El plazo de excusas es del 17 al 19 de abril.