La huella de un genio del cine a su paso por Chile: Werner Herzog cuestionó la dependencia de Internet y expuso sobre el “futuro de la verdad”

El vínculo del célebre cineasta e intelectual Werner Herzog con Chile no es tan reciente ni fortuito, porque el rodaje de su documental de 2020 se fundamentó en la Ley de Neuroderechos aprobada en nuestro país, así como su charla en el Congreso Futuro fue apenas un preámbulo del lanzamiento en Santiago de su libro “El Crepúsculo del mundo” . El director de cintas tan exitosas com Fitzcarraldo, Aguirre: la ira de Dios y Nosferatu –entre otras- es artífice del Nuevo Cine Alemán y desde ese estrado siempre sondeó temas complejos y los conflictos intrincados de la neurociencia, desde la tecnología neuronal a la inteligencia artificial. A los 80 años, viene de estrenar en el Festival Internacional de Toronto el documental “Theatre of Thought” (Teatro del Pensamiento), que aventura en el cerebro humano y sus diversas facetas científicas y que plantea la premisa “del teatro que hemos construido para poder vivir”.

Como en la pantalla, Herzog dejó huella a su paso por Chile. Su charla inaugural del congreso en el Teatro Oriente fue sobre “El futuro de la verdad” , donde habló de las fake news -para él, tan antiguas como el hombre- y se declaró alarmado por la caída de la lectura así como por el destino del pensamiento humano en un mundo tiranizado por el online.

No dejar de pensar ni dejar de soñar

También abordó las teorías conspirativas que actualmente existen en el planeta, como la creencia de que el hombre nunca fue a la luna o las personas que dicen haber sido secuestras por extraterrestres. En su disertación, comentó que “no leemos lo suficiente, incluso los universitarios. Tomamos nuestro conocimiento y comprensión de algo totalmente artificial” , como Internet. “Google ya no sólo te da información, sino que te entrega pensamientos, a veces no muy inspiradores… ¿Queremos dejar de pensar? ¿Queremos dejar de soñar? Es un aspecto que debemos considerar en relación a las nuevas tecnologías”, planteó el realizador.

Es escéptico del avance científico, que promueve la inserción de chips en el cerebro los que -recalca- “son capaces de leer, hasta cierto punto, los pensamientos de las personas, lo que demanda nuevas leyes para protegernos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la CIA implanta chips en nuestros cerebros?”, alertó. Como sea, el premiado cineasta vino ilusionado a presentar su primer libro, El Crepúsculo del Mundo , basado en la vida de Hiroo Onoda, el soldado japonés que no supo del fin de la II Guerra Mundial y resistió camuflado en la selva filipina durante 30 años. Y, como permanente cuestionador, al igual que ese personaje Herzog también se resiste a las verdades absolutas…