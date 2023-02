“¡Tiene un cuchillo, anda apuñalando!”: Mujer amenazó a una pareja con un cuchillo en una micro

Un impactante video fue registrado en una micro camino a Viña del Mar, cuando una mujer con cuchillo en mano comenzó a amenazar a una pareja. Esto se dio en el recorrido 302 al mediodía de este lunes.

La pasajera que fue atacada en la locomoción colectiva, Denisse González, habló con T13 para relatar el ataque. La víctima señaló que la mujer comenzó a molestar a otras pasajeras y ella junto a su pareja le pidieron que terminaran con el acoso, y ahí comenzaron las amenazas.

“Nos empezó a gritar cosas y ahí sacó el cuchillo. Ella estaba con otras personas: un hombre y una mujer con un bebé de no más de tres meses. La niña del bebé le empieza a decir ‘oye Pancha, basta, no saquí el cuchillo, basta, tírate para atrás’”, relató.

El video captado por la joven pareja mostraba a una mujer con un cuchillo con un mango azul, quien los amenazaba a gritos e intentó enterrarles el arma blanca. “¡Cómo no, chuche******! ¡Bájate por las buenas!”, gritó la mujer.

“¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo, anda apuñalando!”, exclamó Denisse en el video.

Denisse contó al medio que intentaron denunciar la agresión a Carabineros, sin embargo esto no prosperó. “Cuando llegamos a la comisaría, el carabinero nos dijo que la decisión de hacer la denuncia era de nosotros, pero que prácticamente no iba a funcionar mucho porque no habían datos ni nombres. Solo la cara de ella”, afirmó.