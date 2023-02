Testimonio desgarrador: Hombre de 103 años perdió todo en el incendio en Quillón, incluido a sus 16 perros

Héctor Urrea es un hombre de 103 años que fue víctima del incendio forestal que afecta a la comuna de Quillón, región de Ñuble. En el siniestro, el adulto mayor perdió todas sus pertenencias y además, sus 16 perros fallecieron en medio de las llamas.

Según la información entregada por CHV Noticias, el hombre logró escapar de la catástrofe con la ayuda de sus vecinos, quienes lo tomaron “por encima de los hombros” para trasladarlo hasta un lugar seguro.

El hijo de Héctor, Víctor Urrea, relató lo sucedido al canal de televisión, en donde contó que se encontraba trabajando lejos de la zona afectada por los incendios y que se enteró de la tragedia a través de una llamada de su esposa.

En ese momento, el hombre estaba en el aeropuerto de Santiago cuando vio cómo se quemaba su vivienda junto con la de su padre.

“Mi esposa trabaja en Chillán, me llamó a las 3 de la tarde y me dice ‘prende la televisión’ y al colocar el canal de noticias me doy cuenta que mi casa se está quemando en vivo”, contó Víctor.

Tras ver la noticia en la televisión, el hombre partió rumbo a Quitrico, ubicado en la localidad de Quillón, para ir a ver a su padre. Sin embargo, la Autopista de Itata se encontraba cerrada por los siniestro, pero Carabineros lo dejó seguir su camino tras escuchar su relato.

Al llegar al lugar de los hechos, los vecinos de su padre le señalaron que lograron rescatarlo, ya que Héctor tiene movilidad reducida y lo pudieron dejar a salvo en el puente de Quitrico.

El triste relato

Posteriormente, Víctor hizo un llamado a la comunidad a través de una publicación en sus redes sociales, en donde pidió ayuda puesto que su padre lo perdió todo con el fuego.

Asimismo, contó que una mujer desconocida se comunicó con ellos para entregarles una cama para Héctor, y que un conocido les donó camisas, pantalones, ropa interior, entre otras cosas que necesitaba.

Aunque la pérdida no fue solo material, ya que su padre vivía con siete cachorros y nueve perros adultos, quienes lamentablemente perdieron la vida producto de las llamas.

Finalmente, el hijo del hombre de 103 años aseguró que su progenitor está en buen estado de salud y que estaba viviendo en la casa de su hija en Chillán.