“No les creo nada a estos pelotudos”: Neme arremete contra sujetos con bencina en cerros

El periodista de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, reaccionó furioso contra los sujetos que fueron sorprendidos con bidones de combustible en los cerros del sur del país, pero más aún, con la excusa que dieron al ser retenidos por la gente, puesto que aseguraron que pretendían hacer un asado. Esto, en medio de la ola de incendios que tiene a gran cantidad de damnificados, y ha cobrado 24 víctimas fatales.

“Acá hay un contexto, hay tres regiones afectadas. A lo mejor los medios de comunicación no le han dado suficiente fuerza a esta secuencia, porque ¿Quién hace un asado con bidones de combustible en una ola de calor que tiene más de 40 grados de temperatura?”, dijo molesto.

Sorprenden a un grupo de sujetos iniciando fogatas en el Cerro Curamávida de #LosAngelesCL



Es noticia en #RadioCamilaTV 👇https://t.co/LF32hiODPL pic.twitter.com/hGBRkXIcQA — Julio Cerda Gómez (@Julio_Cerda) February 4, 2023

“La justicia tendrá que juzgarlos”

“Es una locura, es demencial. Perdón que lo diga de esta manera (pero) es demencial el simple hecho que efectivamente hayan querido hacer un asado, además en un cerro”, reclamó, dándole cero credibilidad a la justificación de por qué andaban con bencina, lo cual los hacía inmediatamente como sospechosos de provocar los siniestros.

“Yo no le creo nada estos pelotudos, la justicia tendrá que juzgarlos (pero) yo no les creo. Encontrar a un grupo de personas ahí con bidones de combustible y que su explicación sea que iban a hacer un asado mientras a la mitad del país está ardiendo la mitad del Sur, al menos yo, no les creo nada a estos pelotudos”, sentenció furioso.

En el video, se ve una mujer con varias botellas y bidones, asegurando que se quiere “hacer responsable” y que “sabe lo que está haciendo”, ante los gritos de los hombres para que no manipule las botellas.

“Los tres fueron detenidos por el delito de porte de elemento para realizar incendios o causar estragos. Por disposición del Ministerio Público, las tres personas pasarán a control de detención hoy domingo, en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles”, informaron desde la red social.