No se fue por las ramas: Sergio Lagos apunta a empresas forestales por incendios en el sur

El animador de Canal 13 Sergio Lagos mandó un rotundo mensaje contra las empresas forestales, señalando que tendrían gran responsabilidad en la ola de incendios que afectan al sur del país. Así lo indicó en un post de Instagram, donde compartió sus descargos: “El diagnóstico es conocido”.

“Me duele el alma toda la destrucción, muerte y desolación que están viviendo miles de personas, comunidades enteras (sin dejar de lado la flora y fauna nativa) en el centro-sur de nuestro país”, indicó de entrada, para luego apuntar directamente a la industria maderera.

“Es terrible. Es verdad. Pero también es violento saber que el diagnóstico de esta situación es conocida desde hace décadas: estos incendios no se van a detener si la industria forestal no deja de inundar todos los espacios del territorio con monocultivos de pino y eucalipto”, manifestó.

Además, criticó a los gobiernos de fomentar y entregar apoyo económico a la industria.

“Desde hace muchos años fomenta y subvenciona este tipo de prácticas. Eso no puede seguir ocurriendo. Espero que esta tragedia no vuelva a repetirse. Eso. Otro Chile es posible”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, por su parte, anunció la disponibilidad de la aeronave Ten Tanker que llegó en la noche del domingo a nuestro país. El avión estadounidense, con capacidad para 36 mil litros de agua, se unirá a la flota aeronáutica nacional que actualmente combate los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, informó Aton Chile.

Reacciones a mensaje de Lagos

“Me gusta q se manifiesten los artistas, y alcen la voz x los q no tenemos”, “Son provocados, no te suena raro que más de 200 focos se hallan producido al mismo tiempo”, “La industria forestal es subsidiada, desde el año 1974, en un 75%.....sí, un 75%, por esta razón los cultivos tradicionales no pueden competir con la industria de plantaciones de árboles no nativos, ni frutas , ni verduras, ni hortalizas....por cierto detrás de el decreto que regalaba millonarios bonos (75%) estaban Ponce Lerou y Pinochet.....”.