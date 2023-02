Aguerridos PDI frustran encerrona a familia en Ñuñoa: Descargaron lluvia de balas

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron en la noche del lunes frustrar una violenta encerrona a una familia en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, informó Aton Chile.

Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de la avenida Irarrázaval con Avenida Italia, donde un grupo de delincuentes armados intentó robar el vehículo de un matrimonio que transitaba por el sector, junto a una menor de edad de seis años.

En ese momento se hace presente una pareja de aguerridos funcionarios de la PDI, quienes repelen a tiros a los antisociales.

El conductor de la camioneta Dodge color gris explicó en conversación con Radio Bío Bío que al detenerse en una luz roja “aparece una persona con una pistola al lado del chofer y me dice que me baje, tira dos disparos al aire. Después me apunta hacia el vidrio. Como estaba mi nieta me bajé y comencé a buscar las llaves”, contó la víctima.

En ese momento, relató el hombre, llegan al lugar funcionarios de la PDI quienes enfrentaron a tiros a los delincuentes y frustraron el robo.

Producto del intercambio de balas con los antisociales, la funcionaria fue trasladada a un recinto asistencial, por un impacto de bala en uno de sus brazos, fuera de riesgo vital.

En este contexto, el Ministerio Público dejó en manos de la Policía de Investigaciones las diligencias del caso, en el cual hasta ahora no se ha informado sobre la detención los sujetos que protagonizaron el ilícito ni si alguno de ellos resultó herido.

Dramático registro

“¡Están cayendo balazos aquí mismo!” se escucha decir a uno de los testigos del dramático y violento momento. En el video, se alcanzan a oír una decena de tiros percutados tanto por los policías, como los delincuentes, poniendo en alerta a los vecinos de la comuna.