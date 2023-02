“Le importaron más sus arándanos que sus vecinos”: Empresario negó agua de su piscina a helicópteros en medio de los incendios forestales

Repudio generó una insólita situación denunciada por un piloto extranjero, en la cual contó que un empresario chileno le impidió sacar agua de su piscina para cargar los helicópteros que combatían incendios forestales en la comuna de Yumbel.

La información fue entregada por el brigadista Felipe Bru, quien llegó desde España para brindar su apoyo en medio de la catástrofe que afecta a la zona sur de nuestro país.

Sin embargo, protagonizó un mal rato luego de que unos vecinos de Concepción, que tienen cultivos y una segunda vivienda en el lugar, le impidieran cumplir con su deber.

“Hay casas aún en riesgo con focos activos y estamos cogiendo agua en lugares más cercanos y en este momento hay gente, dueños de esas balsas que nos están haciendo señales, nos están poniendo líneas para que no cojamos agua de ahí”, contó de entrada Canal 13.

“Me parece un acto incívico por su parte viendo la afectación que estamos manejando en este momento. La verdad es que no es momento para no tratar de sacar agua, seguramente Conaf después les va a devolver los litros de agua”, indicó.

Asimismo, se refirió a esta situación en una entrevista en Chilevisión Noticias, en donde aseguró que hubo amenazas en su contra: “Habíamos cargado como dos o tres veces en ese punto de agua y de pronto llega un coche al mismo lugar de la laguna, bajaron tres personas y empezaron a hacer señales, aspavientos con las manos, como que ‘te voy a tirar algo’”, relató.

Tras la negativa y por su seguridad, el grupo decidió irse a la laguna de estación Yumbel: “Estaba a cuatro minutos de ida y cuatro minutos de vuelta”, tiempo mucho mayor a los 10 segundos que se habrían demorado al cargar en el estanque del empresario.

Asimismo, Felipe reveló que uno de los motivos por los cuales este empresario no habría dejado que accedieran al agua fue por que tiene negocios agrícolas, un cultivo de arándanos.

“Estábamos a la salvada de tres casas y la verdad, yo creo que a este hombre le importaron más sus arándanos que la casa de sus vecinos”, manifestó molesto el trabajador de la empresa Pegasu.

“Me dio mucha rabia, bajé del helicóptero enfadado porque la verdad se estaban quemando casas y esta persona no entendía que era una emergencia real para sus vecinos, la necesidad era real”, lamentó en la entrevista.

No entendió nada

Aunque revelaron que no es la primera vez que se niega a ayudar a sus vecinos. Según las palabras del concejal Yumbel, Peter Stengel, durante el 2022 ocurrió la misma situación.

“El vecino mío, que es de Concepción, que tiene una tremenda casa en la punta del cerro y que tiene una microlaguna, se negó a pasar agua para los helicópteros. Incluso, el cuidador de esa casa hizo los gestos que no le iba a dar agua y que le iba a tirar una piedra”, aseguró la autoridad en El Contraste.

“Él tiene una casa de veraneo con laguna abajo de su casa de bonito y en el incendio de marzo del año pasado también se negó a que le sacaran agua”, contó Stengel.

A raíz de esta situación, el jefe de la defensa nacional de la región del Ñuble, Jorge Salinas, aclaró que los entes de emergencia pueden utilizar agua de cualquier fuente superficial para combatir los incendios forestales que continúan aquejando a la zona centro sur del país, ya sea “mar, ríos, lagos, lagunas, tranques u otros”.

Asimismo, el general de brigada enfatizó en que “los propietarios de los predios rivereños a las mencionadas fuentes hídricas deberán otorgar las facilidades de acceso a las mismas sin retrasar las labores de los brigadistas o medios que lo requieran, ya sea que estos se transporten por tierra o aire o se trate de funcionarios públicos o privados”.