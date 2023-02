“Me tomé la libertad”: Bombo Fica contó mensaje que envió a ministro Jackson y obtuvo respuesta

El comediante Daniel Bombo Fica reveló en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, el desesperado llamado que realizó al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en representación de sus vecinos de Purén, quienes, a su vez, le piden a él que los ayude ante la emergencia de los incendios forestales.

“Quiero manifestarles que ayer me llamó mi hijo porque la gente empezó a sentir mucho miedo, porque empezaron las amenazas; que iban a seguir quemando, que iban a entrar a las casas”, reveló Fica, convertido en el rostro y voz de los damnificados de su ciudad natal.

“Se dio una psicosis colectiva, donde la gente empezó a comunicarse, empezaron a ver autos, gente en moto que transitaba... porque estamos solos. De verdad que estamos solos. Los carabineros que hay son muy pocos, entonces comenzó el miedo, porque pillaron gente prendiendo fuego”, señaló en el programa, lugar donde llegó para promocionar el evento que realizaran a beneficio junto a otros artistas.

“Él tomó acciones”

Fue en ese momento que desclasificó que como un acto de desesperación se tomó la libertad para contactarse directamente con las autoridades del gobierno para contarles en primera persona lo que estaba ocurriendo en Purén, explicando que necesitaban urgente que se visibilizara lo que estaban sufriendo.

“Me tomé la libertad de mandarle un mensaje al ministro (Giorgio) Jackson”, reveló. Señalando que su solucitud fue muy bien recepcionada y obtuvo buenos resultados.

Me atendió muy bien y le conté que ‘la gente me llama a mí y no sé qué hacer. Hay miedo, angustia frente a la soledad’, así que él tomó acciones, con llamados a las autoridades, así que agradecido por eso”.

Debido a esto, valoró que ahora ya no están solos.

“Hoy por lo menos está visibilizado y hay que ir ahora a la reconstrucción. Ayudar a quienes perdieron todo”, sentenció.