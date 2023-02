Profesora fue agredida con cuchillo en Línea 4 del Metro: Agresora iba con su padre

Una profesora de biología de la Universidad de Chile, denunció a una joven de agredirla, sin razón aparente, con un cuchillo en el mentón que la dejó con una herida profunda, que requirió atención médica y más de 10 puntos. El ataque ocurrió al interior de un vagón de metro de la Línea 4, precisamente en la estación Elisa Correa, informó Bio Bío.

“Me subí en Tobalaba, estaba sentada sola y escuchando música. Vi una pareja que subió al mismo tiempo que yo, y estaban sentados bastante lejos mío, en otro vagón”, indicó.

Se trataría de una adolescente, junto a un hombre adulto, que sería su padre, según logró percatarse la afectada.

“Cuando estaba llegando a la Estación Elisa Correa, veo que la niña, en vez de bajarse por la puerta más cercana, empezó a caminar hacia mí...al final se detuvo y me golpeó con el puño, me fije que tenía algo metálico, como la punta de un cuchillo...Quedé en shock, la niña no tenía más de 18 años”. recordó.

En ese momento, la docente pensó que había sido un fuerte golpe en el mentón, pero al instante se dio cuenta que había sufrido un corte, porque comenzó a sangrar, recibiendo la ayuda de otros pasajeros que la asistieron y llamaron a los guardias.

“Fue una herida profunda”

“Me ayudó la gente de por ahí, me apreté la herida, y la denuncia la hice en Carabineros en el Hospital Sótero del Río. Por suerte una señora me ayudó, y una de las asistentes de Metro me llevó para el hospital”, comentó. Lugar donde le realizaron una cirugía maxilofacial y le pusieron “10 puntos por dentro, y unos puntos internos, fue una herida profunda, fue por la barbilla, cuatro centímetros”, explicó.

Si bien, el ataque ocurrió la primera semana de enero del 2023, cuando viajaba en uno de los últimos trenes de Metro a eso de las 23:00 horas, la afectada está preparando acciones legales, para que el violento hecho no quede impune.

Desde Metro confirmaron que tras la denuncia realizada por la mujer en carabineros se pudo activar la asesoría legal gratuita que la empresa de transporte público ofrece a los pasajeros.