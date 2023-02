Presidente Boric anuncia toque de queda para zonas afectadas por incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric anunció que se decretará #ToqueDeQueda para las zonas afectadas por los incendios forestales que continúan causando estragos en la zona centro sur del país.

La medida puede aplicarse en cualquiera de las regiones de Ñuble, Biobío o La Araucanía, considerando que sobre las tres es concerniente el estado de excepción constitucional de catástrofe.

Desde la golpeada comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, el Mandatario indicó que “le hice saber a los comandante en jefe (de las FF.AA.) que el Gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia”.

Medida pertinente

”Estuvimos conversándolo, vimos los pro y los contra y son los jefes de la defensa los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias y si es que hay excepciones, cuando se va a decretar y en qué horario. Constitucionalmente, les corresponde a ellos hacer el anuncio. Hoy les anuncio que desde el Gobierno nosotros estimamos que es pertinente, porque necesitamos otorgar mayor seguridad”, añadió el Jefe de Estado.

Además, a propósito de la viralización del testimonio de un piloto que aseguró que privados no le dejaron retirar agua desde Yumbel, aseguró que “he autorizado un decreto que, en el marco del estado de emergencia, permite requisar herramientas, maquinaria, agua si es necesario, a quienes no estén disponible a entregarlo por las buenas. Esperamos que no sea necesario utilizar eso, pero de ser así, lo vamos a hacer”.

Tras visitar un albergue junto a la alcaldesa Ana Albornoz y el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, el Presidente valoró la labor de quienes combaten el fuego e hizo un llamado a la responsabilidad de la población, considerando las altas temperaturas pronosticadas para esta semana.

”Acá hay gente porfiada que ha seguido realizando actividades de gran riesgo, hoy cortar el pasto con una máquina puede generar una chispa. Hago un llamado insistente a que cumplan y hagan caso a la gente de emergencia”, enfatizó.

”El día de mañana y el de pasado va a ser muy difícil para Chile. Van a ser días muy difíciles, no nos acompañan las condiciones climáticas, vamos a tener altas temperaturas, baja humedad y vamos a tener vientos. Por lo tanto, quiero insistir en el llamado a la responsabilidad”, precisó la máxima autoridad.