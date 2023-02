Parived: “Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación”

Después de semanas, Parived rompió el silencio. La expareja de Tonka Tomicic y supuesto guía espiritual, Marco Antonio López, se encuentra en medio de una investigación judicial que lo involucra en asociación ilícita y receptación de objetos.

Por esto, allanaron la casa de la animadora de televisión, y emitieron una orden de arresto en su contra. Él se sentó junto al diario La Tercera para hablar sobre el caso por el cual está siendo investigado por el Ministerio Público.

“Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual”, afirmó López sobre la investigación en su contra.

A pesar de estar nombrado en la investigación hace años debido a su vinculación con personas involucradas, a las intercepciones telefónicas y tener calidad de imputado, Parived califica todo esto como circunstancial. “Todo lo anterior tiene una serie de correlaciones de personas y circunstancias interconectadas, inconexas, acomodaticias a cualquier circunstancia, y creo que está en manos de la justicia determinar esos eventos como tal”, señaló.

Al ser consultado por su inocencia, Marco Antonio López aseguró que “yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo”.

“Aquí hay un tema de sobre dimensionalidad de las circunstancias, que tiene que ver con la amplificación de todo. Va por ahí, entonces es una circunstancia, desde mi punto de vista, bastante difícil de describir, porque no es normal”, sostuvo.

El periodista le preguntó si es que podrá sostener su verdad en su citación con Fiscalía, sin embargo negó que esto ocurriera. “La fiscalía nunca me ha citado para dar algún tipo de testimonio, nunca”, señaló. El reportero le recordó que su casa fue allanada, que fue detenido y formalizado, a lo que Parived respondió: “Hay muchas personas que pueden decir muchas cosas”.

De igual forma, Marco Antonio afirmó que nunca ha comprado objetos de orígenes ilícitos. Con respecto a su vínculo con Domingo Jalil, el denominado “Rey del Oro”, se negó a dar detalles, pero sí afirmó que no ha mantenido negocios con él

Una controversia que involucra directamente a su exesposa Tonka Tomicic es la utilización de los cheques a nombre de la animadora por Parived. Si bien, sus abogados le aconsejaron no dar detalles de los hechos, sí mencionó que después del estallido social y la pandemia para mantener su negocio tuvo que recurrir a préstamos informales, pero lícitos, según él.

Su relación con una de las animadoras más famosas y queridas del país, Tonka Tomicic, inevitablemente lo ha hecho figura de interés público, algo que afirmó nunca buscó.

“Yo nunca elegí una situación pública, simplemente me enamoré de una persona y la acompañé desde hace 22 años. Si se hace un recuento de la trayectoria de nuestra relación, siempre permanecí en silencio. Nunca consideré que tenía mucho que ver en todo esto: era simplemente su pareja y la apoyé siempre” comentó.

Debido a su pragmatismo se creó una mitología de Parived, ya que no se manejaba mayor información. Por lo que él sostuvo que “con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios”.

“Se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. Se levanta tarde, es flojo, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo. Las personas que hacen eso no lo hacen con mala intención, sino que lo usan como un medio, porque al yo permanecer tanto tiempo en silencio y no manifestando qué hacía o quién era, dio paso a esas cosas”, continuó López.

“Se dicen tantas cosas que cuando he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco, no sé quién es, tiene vida propia, por decirlo, es una creación. ¡Para qué vamos a entrar en detalles de decir este tipo se acuesta a las 9, vive de la señora!, yo me levanto a las 5 de la mañana, no tengo memoria de haberme levantado a las 10 de la mañana. Duermo cinco horas al día”, sentenció.