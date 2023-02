Por cuento del lobo: Niño haitiano muere ahogado en piscina, salvavidas “no le creyeron”

Un joven de 15 años, de nacionalidad haitiana, murió ahogado en piscina municipal de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana. El hecho se registró en horas de la tarde del sábado, cuando el adolescente se encontraba en la zona más profunda de la pileta. Testigos de la tragedias, culparon a los salvavidas de no actuar tiempo, ya que estaban “distraídos”, informó Canal 13.

Tardanza y faltas de protocolos fueron parte de los furiosos reclamos hacia los rescatistas, más aún luego que el encargado de seguridad del municipio asegurara que los seis salvavidas actuaron de manera oportuna y la ambulancia llegó en menos de 10 minutos, trasladando a la víctima con vida hacia el hospital.

“Los salvavidas no hicieron nada. Había un niño que estaba gritando que alguien se estaba ahogando y los salvavidas no hicieron nada. No le creyeron al niño”, comentó la hermana del fallecido.

Otra testigo, indicó que “los salvavidas salieron arrancando para el otro lado”. Esto, porque habrían pensando que se trataba de una broma de los bañistas.

Distinta versión

Al respecto, el director de seguridad municipal de la comuna, Sharun Uttamchandani, indicó que “personal salvavidas de la piscina que estaba trabajando en el lugar proceden al rescate del menor, sacándolo de la piscina de manera oportuna. Las causas y los hechos que lo llevaron a ahogarse es materia de investigación que esta hoy día en manos de la PDI”.

”El equipo entregó el apoyo y la respuesta inmediata al caso (...) al momento que se reporta este hecho había seis salvavidas dando servicio en el lugar”, agregó.

Además, desde el municipio emitieron una declaración pública, donde explicaron que “el adolescente se encontraba nadando en la zona profunda y producto de una situación que se encuentra en proceso de investigación, esta persona se fue a fondo lo que fue alertado por nuestros salvavidas, quienes actuaron oportunamente y de acuerdo al protocolo de emergencias para realizar la extracción”.

Y agregaron que se procedió con maniobras de reanimación “incluyendo el uso de un desfibrilador DAE” y que “en paralelo se llamó a una ambulancia, que llegó cerca de 10 minutos después”, que trasladó al menor hasta un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su deceso.

En relación al actuar del personal municipal manifestaron que “se encuentran con sus debidas certificaciones y están en constante perfeccionamiento para atender a nuestras vecinas y vecinos”.