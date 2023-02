“Se me vino el mundo encima”: Millaray Viera confesó primera impresión al quedar embarazada

El exanimadora CHV Millaray Viera reveló en el programa de Canal 13, “Todo por ti”, su primera reacción cuando supo que estaba embarazada, a los 20 años de edad, viviendo en México con quien era su pareja de hace solo dos años, el exintegrante de Los Bunker, el músico Álvaro López.

“Cuando me enteré que iba a ser mamá se me vino el mundo encima por unos días. Era muy chica, no estaba en mis planes, estaba recién trabajando en México”, relató la ex ”Yo Soy” a Cecilia Bolocco. Comentando, además, que para su madre, Mónica Aguirre, también fue un balde de agua fría.

Sin embargo, esa preocupación solo duró un par de días, puesto que la felicidad del cantante fue fundamental para asumir el embarazo y postergar su carrera profesional.

“Álvaro estaba feliz. Desde el primer día, decía que era una linda noticia y había que celebrar, y yo le decía ‘¿Pero qué vamos a celebrar?’”, admitió.

Según contó con total sinceridad, ella “no habría tenido guagua a los 21 si hubiera podido elegirlo. No es el escenario ideal”, puesto que llevaban recién dos años juntos y se encontraba muy joven para asumir tremendo desafío. Más aún, viviendo en el extranjero, sin red de apoyo.

De igual manera, aclaró que “no siento culpa por eso, no tiene que ver con el amor inmenso que siento por mi hija. Yo trato de inculcarle que viaje, que viva primero”, sostuvo, como una manera de que aproveche la juventud antes de asumir responsabilidades maternales.

“Muerte anunciada”

Respecto a su matrimonio, señaló que “duramos poco casados. Empecé con él a los 18, fue la crónica de una muerte anunciada, era muy chica”, confesó sobre su primer esposo, con quien ahora mantiene una linda relación de amistad.

Finalmente, recalcó que sus hijas Julieta y Celeste son lo más bello que tiene en su vida. “Una para todas y todas para una”, sentenció.