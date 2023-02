“Necesitamos ayuda real, no condones”: Adultos mayores reclaman por kit de emergencia

Un matrimonio de adultos mayores de la comuna Santa Juana del Bio Bío reclamó por el kit sanitario que entregó el gobierno a los damnificados por los incendios forestales, precisamente por la presencia de preservativos dentro de los artículos, señalando que lo que necesitan es “comida, no condones”, consignó Cooperativa.

“Necesitamos ayuda real, comida y ropa, no condones”, comentó la pareja que perdió una casa en e sector Purgatorio y actualmente vive en una carpa.

Opiniones divididas

Sin embargo, el reclamo generó opiniones divididas entre los cibernautas, puesto que varios consideraron que no era malo integrarlos en la caja que incluye alimentos y artículos higiénicos, resaltando que, tampoco podían realizar “ayuda a la medida”.

“Los condones son elementos sanitarios al igual que el jabón, la pasta de diente, las aspirinas, toallas higiénicas etc... ahora nadie te obliga a usarlos”, “Son cajas estandarizadas, es un costo muy grande hacerlas para cada familia en particular, por lo menos en la entrega de ayuda inicial”, “Algunas personas mayores no los necesitarán, pero otras sí, y es mejor prevenir que curar. La sexualidad no se acaba con los años, y lamentablemente la transmisión de ITS tampoco” y “Las personas mayores también tienen relaciones sexuales, y no son pocas las investigaciones que se han realizado sobre ETS e ITS en distintos rangos de edad”, fueron algunos de los comentarios, consignó La Cuarta.

Adultos mayores damnificados en Santa Juana (+75) piden a las autoridades revisar las cajas de ayuda. Ellos están en carpas tras la quema de sus casas por incendios y no necesitan condones, dicen. @Cooperativa pic.twitter.com/zEvi0fvozk — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 15, 2023

“Dejen de humillar a los chilenos”

El diputado Cristóbal Urrutiacoechea también se sumó a la críticas, señalando que “en vez de regalarle condones a los adultos mayores que están viviendo en una carpa luego del incendio, mejor ayúdenlos con una solución de emergencia digna y no una pieza de 24 m2 donde no caben más de dos personas. Dejen de humillar a los chilenos!”