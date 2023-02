Caso Narumi: testigo clave dijo haber visto y conversado con la estudiante japonesa y asegura que está viva

El caso de la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki está lejos de terminar. Esto a pesar de que en abril de 2022, la justicia francesa consideraba culpable al chileno Nicolás Zepeda, del homicidio de su polola en Francia, condenándolo a 28 años de cárcel. Sin embargo, este 21 de febrero se realizará el juicio de apelación y ahora, con un testimonio clave.

De acuerdo a 24 Horas, indican que el testigo que presentará la defensa es Said Neremi, un hombre que asegura haber visto con vida a Narumi Kurosaki, seis días después de su desaparición.

“Yo sé perfectamente lo que digo, esa mujer era Narumi, ella está viva”, dijo Neremi en exclusiva al medio.

“Entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes. Acompañaba a una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. Ella decía ‘no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir’; puse atención y escuché que el militar dijo: ‘no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar’”, asegura.

En un momento la joven queda sola y él aprovecha de acercarse. “Le pregunto ¿cuál es tu nombre? y me dice ‘me llamo Narumi’, entonces le hago una broma y le digo ¿eres hermana de Naruto? (...) si estás en problemas dime y te puedo ayudar. Ella me dice que no, que muchas gracias, pero que se tenía que ir”, agregó Said.

Dos días después de este episodio, Neremi vio un artículo en la prensa sobre la desaparición de Narumi y declara haber llamado reiteradamente a la policía para contar su versión.

El 4 de diciembre del año 2016, Kurosaki se reunió con su expololo, Zepeda, para salir a comer y luego volver a la residencia estudiantil donde ella vivía. Horas más tarde, durante la madrugada del 5 de diciembre, testigos declaran haber escuchado gritos desde la habitación.