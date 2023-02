Esto no para: Revelan imágenes de Parived en el auto de Tonka junto a Estrella Dinamarca y Jaime Quiroz

Al parecer cada vez queda más claro que Parived está pedido. Este jueves el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión revelaron imágenes en exclusiva que muestran interacciones entre Marco Antonio López y diversos implicados como Estrella Dinamarca y Jaime Quiroz.

Ante estas acusaciones, Parived señaló a La Tercera que “se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual”.

A pesar de estar nombrado en la investigación hace años debido a su vinculación con personas involucradas, a las intercepciones telefónicas y tener calidad de imputado, Parived califica todo esto como circunstancial.

Chats y encuentros con Jaime Quiroz

El programa de CHV tuvo acceso a la carpeta de investigación, en el cual se encuentran pantallazos de conversaciones entre Parived y Jaime Quiroz. En estas, ellos negociaban y se coordinaban para la entrega de relojes y posibles ventas de estos objetos de valor. “Hola Jaime, recuerda si no pasa nada con (el) reloj, hoy me lo traes”, se leía en el chat.

De igual forma, se expusieron fotos de encuentros de Marco Antonio López con Jaime Quiroz en un servicentro. Según el abogado de la expareja de Tonka, esta junta es para la entrega de cheques y no joyas. Otras imágenes los mostraban juntos en el Hotel Sheraton.

A pesar de estos encuentros, Parived señaló en su declaración ante la subdirección jurídica del Departamento de Delitos Tributarios del SII, que no conocía a Quiroz.

“Yo conocí a ese Sr. Jaime Quiroz en dos oportunidades en el contexto de otra persona, porque yo visitaba diferentes lugares y un día ingresé a la tienda donde él estaba. Esta tienda se encuentra ubicada en el centro de Santiago, creo que la tienda se llama ‘Esmeralda’, y es de Sra. Estrella y él estaba ahí. No mantuve nunca una relación comercial con él”, declaró.

Reunión con Quiroz y Estrella Dinamarca

En el extenso reportaje del equipo periodístico “Contigo en la mañana”, mostraron una transcripción de una conversación telefónica interceptada entre Parived y Dinamarca.

“Parived le pregunta qué novedades le tiene, y Estrella le comenta que tiene la piedra que le mandó por fotografías, y que es de excelente calidad. Parived le comenta que se va de viaje al día siguiente en la noche y que, si se la puede pasar antes de irse para poder tratar de venderla allá o transar, pero que necesita llevársela sí o sí, y que se la devuelve en cinco días”,

Además, revelaron imágenes que complicarán a Parived, y quizás a Tonka Tomicic. Esto sería una reunión entre López, Estrella Dinamarca y su trabajador, Jaime Quiroz, quienes se encuentran en prisión preventiva.

Dinamarca y Quiroz fueron seguidos por la Policía de Investigaciones cuando se encontraban en Santiago Centro, para luego dirigirse en un taxi hacia el Hotel Sheraton. Ingresaron al hotel, salieron y Parived los estaba esperando dentro de un auto negro, el cual pertenece a Tonka Tomicic.

Ellos suben por al menos 10 minutos, conversando con Parived, por esto se vincula al exesposo de la animadora de Canal 13 en la investigación.

“No existió una relación comercial”

No obstante, Marco Antonio López habló de la naturaleza de la relación con Estrella Dinamarca en su declaración con el Servicios de Impuestos Internos.

“Como señalaba, yo no tuve relación de compra ni venta con la Sra. Estrella Dinamarca, la he conocido en su tienda de objetos de lujo. Yo conversé con ella y conecté con ella a nivel humano más que comercial, ella tenía un problema personal y ella me contó y así la conocí”, afirmó.

“No es que existió una relación comercial, ella estaba ofreciendo un objeto y como yo tengo personas conocidas puede que ella me haya estado tratando de ofrecer algo”, agregó López.