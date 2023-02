“Todo muy normal”: redes hirvieron con publicación de Álvaro Corbalán en obituario por muerte de su “amigo” Tito Fernández

El sábado pasado falleció el folclorista Humberto Baeza Fernández, más conocido como “El Temucano”. Esto en medio además, de la investigación en su contra por la denuncia de tres mujeres, que lo acusaron de violación. Así las cosas, el exjefe de la CNI Álvaro Corbalán, se hizo presente en el obituario de Tito Fernández en El Mercurio.

“Ante el sensible fallecimiento del destacado folclorista y amigo ‘El Temucano’, don Humberto Baeza Fernández. Me sumo a los sentimientos de pesar de toda su distinguida familia”, se publicó este miércoles en el diario.

Corbalán, admirador de “El Temucano” fue condenado a más de 150 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

“Muchísimos (militares) eran más admiradores que siete del Temucano. ¿Y se los voy a prohibir? Muchos me quisieron ayudar. Alvaro Corbalán era un gran admirador. ¿Y cómo me lo hago a un lado? ¿Lo echo del camarín? Nunca me dijo si realmente me salvó la vida. Una vez me invitó a una gira con Pinochet y le dije que no. Otra vez me llamó para decirme que intentara parar una entrevista que yo había dado a la revista de la Vicaría, porque me iba a perjudicar. Hablé con la periodista y la sacaron. Otra vez hubo un simulacro de fusilamiento donde él tuvo algo que ver para que no me hicieran nada. Años después, le fui a preguntar si él me salvó la vida. Sólo se sonrió”, confesó el folclorista a Culto en una entrevista del 2016.

