Carabineros detiene a conductor de ambulancia que se había mal estacionado en medio de una emergencia

A través de redes sociales se viralizó la detención de un conductor de ambulancia de un SAMU de Antofagasta, que antes se había mal estacionado, mientras atendía a personas lesionadas producto de un accidente de tránsito.

Carabineros le pidió al chofer que corriera el vehículo, a lo que el trabajador les pide que les dé un momento, ya que estaban atendiendo a personas lesionadas.

“Este es el criterio que tiene Carabineros de Chile por no hacer caso y no correr la ambulancia en un accidente de tránsito”, precisa como se puede ver en el video, el conductor del vehículo de emergencia.

“Usted no me ha explicado a mí por qué usted me está fiscalizando en plena emergencia”, le dice el funcionario del SAMU, ante lo cual el policía le contesta que “no lo voy a hacer”.

#Antofagasta @CarabAntof detienen a conductor de SAMU,por dejar "mal estacionada"la ambulancia en una emergencia, dejando así a la comuna con un conductor menos y una ambulancia menos, cabe destacar que esta dotación es muy mínima (4 funcionando)MAS CRITERIO pic.twitter.com/ssf4HZDqJn — Mariola 🌻💜 (@MariolaFran) February 21, 2023

Desde Carabineros explicaron a Publimetro que la detención no se debió al mal estacionamiento, sino que porque posteriormente el conductor no quiso entregar sus documentos, por lo que fue aprehendido por “ocultación de identidad”.