Frances O’Connor: “Quise que ‘Emily’ fuera una experiencia emocional para el público”

Las hermanas Brontë han sido examinadas en la cultura popular desde la publicación de su obra, aunque los críticos y los lectores tardaron algún tiempo en darse cuenta de lo conmovedor de la misma.

“Emily”, la última película de la actriz, escritora y ahora directora Frances O’Connor, es la última inmersión en ese terreno, y este largometraje es extremadamente personal para O’Connor.

Para profundizar un poco más en la historia, que sigue a Emily Brontë (interpretada por Emma Mackey) a través de los ojos de su directora, Frances O’Connor se sentó a hablar de la atemporalidad de esta obra y de lo que espera que la gente vea ahora sobre la autora de “Cumbres borrascosas” a través de “Emily”.

P: ¿Qué tiene Emily Brontë que le motivó a escribir/dirigir esta película?

- Cuando tenía 15 años, leí “Cumbres borrascosas” en un autobús escolar. Recuerdo que me bajé y me sentí como si hubiera estado en algún sitio: una especie de atmósfera sobrenatural... Un paisaje gótico y hermoso, y unos personajes rebeldes en medio de todo aquello, pero tan ellos mismos. Realmente hablaba con mi yo angustiado de 15 años. Luego, a medida que fui creciendo, leyendo su poesía y aprendiendo un poco más sobre ella, me pareció una persona muy inspiradora. Era introvertida, increíblemente inteligente y escribió una novela increíble a los 27 años.

Realmente quería contar una historia que celebrara quién era, y también creo que fue editada por mucha gente. Quería situar su relato en el centro y explorar los temas que me interesaban: la autenticidad femenina y la voz femenina.

P: Dado que Emily siempre ha sido una figura en su vida, ¿por qué era ahora un buen momento para hacer esta película?

- Había llegado a un punto en el que disfrutaba mucho actuando, pero quería más. Siempre he escrito y quería contar una historia que me apasionara. En cuanto a los temas y el hecho de que se trate de encontrar una voz auténtica, creo que es algo muy pertinente ahora para muchas mujeres jóvenes con Instagram y todo este tipo de plataformas que tratan de la perfección o de idealizar el estilo de vida. Es inalcanzable, y eso a menudo puede hacernos sentir peor con nosotras mismas.

P: Hemos visto referencias a la obra de las Brontë, tanto a Charlotte como a Emily, e incluso usted acaba de decir lo atemporal que puede ser su obra. ¿Por qué cree que es así?

- Por lo que probablemente eran en realidad, mujeres inteligentes y librepensadoras. Creo que lo hemos olvidado y que las canonizamos y las ponemos junto a todos los demás autores victorianos de la época, pero ellas eran diferentes. Creo que por eso aún nos hablan, porque las voces de esos libros son tan originales y verdaderas.

P: A partir de las lecturas e investigaciones que ha realizado, ¿cómo describiría a Emily y qué rasgos de ella quería que aparecieran en la pantalla?

- De ahí (lo que he leído) hay pequeños datos juntos, esta especie de rastro de migas de pan de un retrato de quién era Emily en realidad. Creo que era una persona introvertida. Creo que tenía ansiedad social. Algunas personas dicen que incluso podría haber estado en el espectro, pero es un poco especulativo. Era una persona que amaba la naturaleza y se ponía enferma si salía de casa, no podía soportar estar lejos de su familia.

Hay un montón de pequeñas cosas, como esta gran historia de Charlotte y Emily yendo a comprar material para vestidos en Bradford, y Emily eligió este patrón de rayo púrpura. A todo el mundo le horrorizaba que fuera a hacerse un vestido con él, pero, al parecer, le quedaba genial. Así que le pedimos a Michael O’Connor, nuestro diseñador de vestuario, que diseñara un vestido de rayo para Emily en el centro de la historia. Lo lleva muchas veces, como cuando se droga y rueda colina abajo. Pequeños momentos como ése ayudan a enfatizar quién era ella.

P: Su estilo de dirección también es muy personal, ¿qué buscaba con el lenguaje de cámara en “Emily”?

- Decidí que el modus operandi de la película fuera este suave trabajo de cámara en mano. Da la sensación de estar un poco documentada, no como un documental, sino como si realmente estuvieras allí. Y siempre estamos más centrados en Emily que en los otros personajes de su mundo mientras otras personas hablan. Luego, en otros momentos, como en la escena de la máscara, creamos atmósfera y emoción a través del montaje, y eso es algo que planeamos con mucho cuidado. Hay muchos elementos en una secuencia así... Quería que fuera una experiencia emocional para el público.

P: Por último, ¿qué espera que aporte esta película a los fans de Emily Brontë y también a los que no la conocen ni a ella ni a su obra?

- Tengo una relación muy personal con Emily, y sé que cualquiera que realmente ame a Emily también tiene una relación personal con ella. Así que habrá gente que dirá: Eso es diferente de como yo la veo. Lo respeto totalmente. Pero yo parto de la idea de celebrar quién era ella y espero que disfruten de la película y entiendan la intención que hay detrás. Entonces supongo que si alguien coge un ejemplar de “Cumbres borrascosas” y nunca lo ha leído después de ver la película, creo que sería estupendo. Lo único que quería era contar una historia sobre Emily con la que la gente se sintiera identificada”.

Emily” ya está disponible en los cines.

“He llegado a un punto en el que disfrutaba mucho actuando, pero quería más. Siempre he escrito y quería contar una historia que me apasionara”. — Frances O’Connor, actriz y directora británico-australiana.

130

minutos dura la película.