Biógrafo de Marcelo Ríos se negó a declarar contra él en juicio: “Trataron de obligarme a hacer una declaración”

Marcelo Ríos está en medio de un juicio por perder un contrato de US$15 millones con una empresa de desarrollo inmobiliario, a raíz de un conflicto con un vecino, que lo funó en redes sociales y lo denunció ante la policía de Estados Unidos.

Los problemas de Ríos habrían iniciado el 24 de diciembre de 2021, cuando Thomas Frascone, un empresario dedicado a los capitales de riesgo y vecino del chileno en un condominio de Indian Beach le reclamó al retirado tenista el haber transitado a exceso de velocidad con su Lamborghini en el interior del recinto.

Ahora este juicio anota otro capítulo, con lo revelado por su biógrafo Mark Malinowski, a quien le pidieron declarar en el caso. En conversación con La Tercera, precisó que “el abogado me envió un correo electrónico sobre el caso y me preguntó si sería testigo debido a mi libro. Nos reunimos para almorzar y lo consideré durante unos días, pero siguiendo el consejo de mis propios abogados, decidí no participar. No me sentía bien con la idea de involucrarme. Un periodista y autor debe permanecer neutral y objetivo. Ayudar al equipo de Frascone sería un error”.

Sin embargo, el abogado precisó que “el equipo de defensa me llamó y me envió correos electrónicos varias veces después del almuerzo. Luego enviaron una especie de servidor a mi casa para tratar de obligarme a hacer una declaración. Cuatro veces vino a tocar mi puerta y tocar el timbre antes de las 8 am. Pero dejó de venir hace dos semanas, supongo que se dio por vencido”.