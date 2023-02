Turistas argentinos que fueron asaltados en Viña del Mar, fueron atacados una segunda vez

Unas pésimas vacaciones en Viña del Mar vivió el periodista cordobés Ariel Mansilla junto a su esposa. La semana pasada una turba de jóvenes los asaltó en el Mall Marina Arauco, lo que terminó con un grito desgarrador de la mujer que se convirtió en viral.

De acuerdo a Clarín, la pareja sufrió un segundo intento de asalto cuando un grupo intentó robarles su vehículo. “Llevábamos cinco, seis días en Viña del Mar y teníamos otros cinco días para pasar en Santiago. Así que salimos del hotel Sheraton rumbo a Santiago”, comenzó contando el periodista en el programa “El show del Lagarto” de ElDoce.tv.

“Hicimos 50 metros y en un semáforo nos detenemos. Y vemos que nos rodea gente. Seguimos viaje sin sospechar nada, tomamos por una calle ya para salir hacia Santiago, y mi esposa me dice: ‘siento un ruido’. Miro por el espejo y tenía la cubierta derecha trasera en llanta. Se me vino el mundo abajo porque me acordé de lo que me había dicho el gerente del hotel sobre los robos de autos”, agregó Mansilla.

“Hagamos escape”

Un hombre abrió la ventana para hacerles señas antes de detenerse, en ese instante aparece un sujeto que les ofreció su ayuda. Mansilla recordó que le comentaron que esa era una táctica para robar.

“Entonces le digo a mi esposa: ‘hagamos escape’, Porque ya estábamos preparados para una cosa así. Así que doblamos en U, mientras los que estaban ahí nos pute****, y nos metimos en una estación de servicio que había ahí nomás”, relató.

“Enseguida tenía encima al tipo que me había ofrecido ayuda. Los chicos que estaban ahí me dicen: ‘lo van a robar, lo van a robar’. Se vinieron tres o cuatro alrededor de la camioneta nuestra. Los de la estación tomaron la determinación de llamar a los Carabineros. Pero mientras tanto el tipo seguía ahí hablando por teléfono y nos señalaba. Yo lo miraba a ver si tenía un arma”, relató.

“En dos minutos llegaron los Carabineros y los tipos se fueron. Y yo estaba ahí, cambiando la rueda, y le digo a mi esposa: ‘nos vamos. ¿Adónde? A Córdoba’”, afirmó Mansilla. Tras decidir acortar sus vacaciones en Chile, el periodista le pidió a Carabineros que los acompañaran para salir de Viña del Mar.