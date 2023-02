Además dejaron fecas: Delincuentes hacen forado en la Usach para hacer millonario robo en ferretería

Un insólito robo sufrió una ferretería ubicada en plena Alameda, justo al lado de la Universidad de Santiago. A través de un forado hecho en la Facultad de Educación de la casa de estudios, los delincuentes ingresaron al recinto, robando entre dinero y herramientas, cerca de $500 millones.

El dueño de la ferretería Hua Fan, ubicada en la Alameda 3757, quiso revisar las cámaras de seguridad, pero se percató que la transmisión estaba cortada. De acuerdo a Radio ADN, el hombre se percató este lunes del delito.

El forado que realizaron los sujetos medía 60 cms. de largo por 40 cms. de ancho, por un grueso muro que se comparte con la Usach.

La víctima indicó que “no sé cuántos camiones llegaron. Verisur no me avisó. Fueron casi $30 millones en efectivo y en mercadería, incontable. El costo total fue de más o menos $500 millones. Hay mucha pérdida invisible. Estoy nervioso, no puedo contar bien”.

La peor ordinariez

En “Contigo en la Mañana” comentaban el hecho, cuando un trabajador de la Usach le dijo al reportero Luis Ugalde, que los antisociales defecaron al interior de dos oficinas.

“Tenís que ser muy ordinario”, dijo Ugalde, a lo que Julio César Rodríguez explicó que se trata de “un rito del hampa. Lo hacen para que no los pillen, algo así”.