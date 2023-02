La Moneda blinda a diputada Maite Orsini: “Lo que nos importa es que cumpla su labor parlamentaria”

Daniela Aránguiz destapó una olla que ha traído muchas consecuencias y declaraciones de un lado a otro. Aseguró que mientras estaba en un intento de recomponer el matrimonio con Jorge Valdivia, éste ya estaba en pareja con Maite Orsini.

La diputada de hecho, publicó una declaración en su Instagram, en el que precisó que no aceptará cuestionamientos a lo que realiza en su vida privada.

“Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”, escribió en un extenso comunicado.

“Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras. En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que la relación y en relación al ex diputado Diaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy, ni he sido amiga de su ex pareja”.

“En segundo lugar aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en este contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quienes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto. Hago esta declaración con el propósito de qué se detenga la violencia psicológica y digital directa así como las actitudes de quién es indirectamente la de bien hacia mí y mi familia”.

Ministra Uriarte la defiende

En conversación esta mañana con el Buenos Días a Todos, la ministra de la Segpres precisó que “quiero ser súper clara en esto. Es muy injusto que a una persona la califiquen o pretendan entrometerse en su vida privada, porque el escrutinio público al cual ella debe estar sometida, es el de su labor parlamentaria”.

“Si ella sale con A, B o C, o disfruta de su vida en la playa o la montaña, tiene que ser completamente indiferente”, agregó.

“Lo que nos importa es que cumpla su labor parlamentaria y que responsablemente lleve proyectos, esté en Sala, cuestión que yo he visto permanentemente”, sentenció.